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Появилась информация о новом iPhone SE Plus. Тот же подход с новым «донором» от Apple

21.01.2021 223 0

Согласно утечке, в новом iPhone SE Plus нас ждет процессор от iPhone 12 в корпусе iPhone 11

Линейка «дешевых» смартфонов от Apple обрела второе дыхание после выпуска модели SE 2020. Напомним, тогда за основу взяли с iPhone 8 который к тому времени сняли с производства. Сегодня можно точно сказать, что из-за больших рамок дисплея и откровенно слабого аккумулятора, модель имеет трудности в продаже.

 

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Видимо, исправить ситуацию Apple хочет «работой над ошибками». Сообщается, что новая модель iPhone SE Plus  будет иметь IPS матрицу диагональю  6,1 дюйма как у популярного iPhone 11. Дисплей больше, а рамки меньше. Вдобавок к этому, скорее всего, аппарат будет работать на новейшем чипе A14 Bionic, который не так давно пришел к нам с линейкой iPhone 12.

 

Появилась информация о новом iPhone SE Plus. Тот же подход с новым «донором» от Apple – фото 1

 

Не стоит забывать, что это «бюджетная» модель, поэтому в остальном нас ждет привычное упрощение. Основная камера будет только одна, на 12 Мп. Также утверждают, что на борту останется физическая кнопка с датчиком Touch ID. Приятным бонусом обещает стать защита от пыли и влаги по стандарту IP67.

 

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Данных про память устройства и объем батареи пока нет.

 

Ожидается, что новый iPhone SE Plus представят в второй половине 2021 года, цена будет стартовать с отметки в 500 долларов.

 

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Источник: mydrivers

iPhone SE Plus
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 21.01.2021

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Появилась информация о новом iPhone SE Plus. Тот же подход с новым «донором» от Apple