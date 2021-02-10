Новый iPhone 12S - без разъёма для зарядки но с экраном на 120 Гц?

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Продолжаем сплетничать о предстоящем поколении iPhone 12S

Набирают обороты утечки про дисплей будущего смартфона от Apple. Уже давно мало кто верит, что будущий флагман 2021/2022 года будет с экраном на 60 Гц.

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Инсайдеры утверждают, что в iPhone 12S будет использоваться экран LTPO от Samsung, который способен работать на частоте в диапазоне от 1 - 120 Гц. Возможно, с такими экранами станет возможным использовать функцию по типу «always on display» без сильного ущерба для автономности.

Следующая утечка, на первый взгляд, кажется менее реальной. В сети появились рендеры, на которых смартфон изображен без разъема для кабеля. Возможно, это кажется абсурдным, но не стоит забывать, что когда-то отказ от 3,5-мм аудиоразъема﻿ и блока питания в комплекте, тоже мог считаться «нереальным». При наличии MagSafe, с помощью которого легче фиксировать телефон для зарядки, это кажется не таким и странным. Правда, в таком случае необходимо увеличивать мощность беспроводной зарядки.

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Еще остается вопрос: как в таком случае будет реализована техническая возможность подключения к компьютеру для прошивки, сервисного ремонта или передачи данных? Некоторые привыкли, что даже очень безнадежные аппараты можно было «поднять» или перепрошить при помощи кабеля. Очевидно, что купертиновцам есть чем заняться.

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Источник: news.mydrivers.com﻿