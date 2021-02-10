Качественные изображения Samsung Galaxy S21 FE

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Samsung Galaxy S21 FE выглядит стильно и молодежно

Эван Бласс один из тех информаторов, кому доверяют, и он пользуется авторитетом. Поэтому ту информации, которую он публикует, игнорировать нельзя. На этот раз он показал качественные рендеры Galaxy S21 FE, который Samsung должна представить в августе нынешнего года.

Рендеры подтверждают, что Galaxy S21 FE получит Infinity-O дисплей, где по центру расположится круглое отверстие под фронтальную камеру. Матрица плоская и обладает тонкими рамками по периметру экрана за исключением подбородка, но назвать его толстым будет большим преувеличением.

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Оформление «спинки» знакомо по Galaxy S21 с одним лишь исключением — блок основной камеры сделан в цвет корпуса. Судя по рендерам, Galaxy S21 FE будет доступен в черном, белом, лавандовом и оливковом цветах.

По той информации, которая циркулирует в сети, смартфон предложит Super AMOLED-экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, фронталка будет на 32-мегапикселя и на тыльной стороне предложат набор из трех датчиков с одинаковым разрешением 12 Мп.

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В основе Galaxy S21 FE будет лежать чип Snapdragon 888, оперативной памяти обещают 6/8 Гб, постоянной 128/256 Гб и емкость аккумулятора должна составить 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Предложат поддержку беспроводной и обратной зарядки. Ориентировочная дата релиза — 19 августа.

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Источник: twitter