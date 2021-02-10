Представлены Samsung Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G

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Samsung анонсировала Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G, которые отличаются аппаратными платформами, камерами и дисплеями

В 2019 году Samsung представила специальную версию Galaxy S10, которая стала первым смартфоном в мире с поддержкой 5G-сетей. Прошло чуть более двух лет, и мы видим засилье мобильных устройств с поддержкой сетей пятого поколения, а сама технология уже вот-вот доберется и до бюджетников. Почти каждый производитель взял курс на удешевление 5G-смартфонов. Не исключение и Samsung, которая представила Galaxy A22 5G, ставший самым доступным смартфоном компании с поддержкой сетей пятого поколения.

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Помимо 5G‑версии Galaxy A22, компания представила и «обычную» 4G-вариацию, которая получила ряд принципиальных отличий от «старшего» собрата. Но с начала расскажем о Galaxy A22 5G, который построен на базе чипа Dimensity 700, работающего в тандеме с 4/6/8 Гб оперативной памяти.

Смартфон предлагает 90-герцовый TFT-дисплей диагональю 6,6 дюйма и разрешением FullHD+, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Разрешение селфи-модуля составило 8 Мп, и основная камера обладает тремя датчиками: 48 Мп (f/1.8) + 5 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.2).

Имеется модуль NFC, поддержка Bluetooth 5.0, быстрая 15-ваттная зарядка, боковой сканер отпечатков пальцев и фирменная оболочка One UI 3.1 на базе Android 11. Весит Galaxy A22 5G внушительные 230 грамм при габаритах 167,2х76,4х9 мм и в базовой версии с 4/64 Гб его оценили в 229 евро.

Если говорить о Galaxy A22, то в отличие от 5G-версии у него AMOLED-панель диагональю 6,4 дюйма и разрешением HD+, а в качестве аппаратной платформы выступает чип Helio G80. Для фронталки выбрали датчик разрешением 13 Мп, основная камера четверная 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, нет версии с 8 Гб оперативки и весит смартфон 186 грамм, а габариты составили 159,3х73,6х8,4 мм. Особо стоит акцентировать внимание, что главный датчик получил систему оптической стабилизации изображения. Все прочие характеристики идентичны тем, что предлагает Galaxy A22 5G. Ценник на 4G-версию не объявлен.

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Источник: androidpure