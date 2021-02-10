Подэкранная камера Samsung Galaxy Z Fold 3 будет лучшей из всех

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Samsung Galaxy Z Fold 3 должен предложить не стыдную камеру под дисплеем

Samsung одна из компаний, которая активно работает над технологией камеры под дисплеем. Пожалуй, именно от южнокорейского гиганта можно ждать зрелой и самодостаточной разработки. А вот оценить ее можно будет в этом году и первым смартфоном компании с подэкранной камерой станет Galaxy Z Fold 3. Но уже сейчас известный придворный информатор Samsung с ником Ice Universe обещает нам нечто впечатляющее.

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На своей странице в Twitter он опубликовал информацию, что инженерам компании удалось добиться 40% прироста пропускной способности света в месте расположения камеры относительно решений других брендов, которые мы когда-либо-видели. Интересно, что при этом он не конкретизирует, какие же бренды разрабатывают подобное решение и каким образом удалось провести сравнение, если на сегодняшний момент только ZTE представила смартфон с подэкранной камерой, а те же Xiaomi и Oppo только демонстрировали прототипы, оценивать которые не корректно.

Поэтому, скорее всего речь идет исключительно о ZTE Axon 20, который разочаровал исполнением камеры и качеством фоточек, созданных на нее. Сравнить возможности обеих фронталок можно будет не ранее сентября после выхода Samsung Galaxy Z Fold 3. По слухам, анонс складного смартфона третьего поколения стоит ждать в конце августа.

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Источник: twitter