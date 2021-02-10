Качественный датчик изображения в массовый сегмент: Samsung тизерит «народные» 50 Мп

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Samsung объявила о намерении выпустить 50 Мп сенсор для доступных устройств

В последнее время Samsung всерьез добавила в создании фирменных датчиков изображения, которые достаточно охотно приобретают и сторонние компании. Именно в ее портфолио есть рекордные по разрешению 108 Мп сенсоры, а теперь южнокорейский гигант решил научить делать качественные фоточки и доступные аппараты. На 10 июня Samsung назначила премьеру «народного» датчика изображения.

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Девиз предстоящего мероприятия «#ISOCELL для каждого». И именно он позволил строить предположение, что компания готовит к анонсу сенсор, ориентированный на доступные устройства. Ожидается, что новинка станет преемником активно растиражированных 48 Мп модулей.

По информации китайских источников, Samsung должна представить датчик ISOCELL GN1S разрешением 50-мегапикселей. Здесь используется биннинг пикселей и размер одного равен 0,7 мкм. Ожидается, что новый сенсор предложит какие-то улучшения, которые позволят улучшить качество снимков в условиях плохого внешнего освещения. Но это только предположение, а все подробности о новом датчике изображения мы узнаем уже через два дня.

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Источник: sammobile