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Samsung Galaxy S21 FE может порадовать ценой

07.06.2021 1269 0

Samsung Galaxy S21 FE могут оценить дешевле предшественника

Известно, что в августе Samsung должна выпустить «молодежную» или «фанатскую» версию Galaxy S21 с приставкой Fan Edition. Galaxy S21 FE должен получить флагманское железо, но корпус будет чуть проще и ярче. А еще, если верить последним слухам, он будет стоить дешевле предшественника и это явно поспособствует популярности новинки.

 

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По данным корейского издания Korea Herald, у себя на родине новинка будет стоить от $628 до $719. Напомним, что за предшественника в США просили $699 и в Корее — $800. Есть вероятность, что и в других регионах компания будет продавать Galaxy S21 FE дешевле, чем Galaxy S20 FE.

 

Samsung Galaxy S21 FE может порадовать ценой – фото 1

 

Если прогноз сбудется, то «младшая» модель серии Galaxy S21 станет одним из доступных флагманов на базе Snapdragon 888. Ему приписывают 6,5-дюймовый Infinity-O-дисплей, матрица AMOLED, частота обновления 120 Гц и сюда же встроят сканер отпечатков пальцев.

 

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Samsung Galaxy S21 должен предложить от 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гб, селфи-модуль на 32 Мп и систему из трех датчиков на задней панели разрешением 12 Мп каждый. Емкость батарейки должна составить 4500 мАч и предложат технологию быстрой зарядки на 25 Вт.

 

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Источник: mydrivers

Samsung Galaxy S21 FE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.06.2021

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Samsung Galaxy S21 FE может порадовать ценой