Samsung Galaxy S21 FE может порадовать ценой

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Samsung Galaxy S21 FE могут оценить дешевле предшественника

Известно, что в августе Samsung должна выпустить «молодежную» или «фанатскую» версию Galaxy S21 с приставкой Fan Edition. Galaxy S21 FE должен получить флагманское железо, но корпус будет чуть проще и ярче. А еще, если верить последним слухам, он будет стоить дешевле предшественника и это явно поспособствует популярности новинки.

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По данным корейского издания Korea Herald, у себя на родине новинка будет стоить от $628 до $719. Напомним, что за предшественника в США просили $699 и в Корее — $800. Есть вероятность, что и в других регионах компания будет продавать Galaxy S21 FE дешевле, чем Galaxy S20 FE.

Если прогноз сбудется, то «младшая» модель серии Galaxy S21 станет одним из доступных флагманов на базе Snapdragon 888. Ему приписывают 6,5-дюймовый Infinity-O-дисплей, матрица AMOLED, частота обновления 120 Гц и сюда же встроят сканер отпечатков пальцев.

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Samsung Galaxy S21 должен предложить от 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гб, селфи-модуль на 32 Мп и систему из трех датчиков на задней панели разрешением 12 Мп каждый. Емкость батарейки должна составить 4500 мАч и предложат технологию быстрой зарядки на 25 Вт.

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Источник: mydrivers