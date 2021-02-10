Как Apple спасает экологию убрав из коробки с iPhone 12 зарядник

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Apple хвастается тоннами сэкономленных полезных ископаемых из-за отказа от зарядников и наушников в комплекте поставки

В прошлом году Apple приняла решение, которое отложит свой отпечаток на всей индустрии — в комплекте со смартфонами серии IPhone 12 не шли зарядные адаптеры. Сам ход компания объяснила заботой о природе, но многие сошлись во мнении, что концерн из Купертино проявил чудеса алчности и жадности. Чтобы в очередной раз убедить общественность в том, что Apple двигали благие намерения, она опубликовала отчет, рассказав, какой вклад внесла в защиту окружающей природы.

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Отказ от комплектной зарядки и наушников в серии iPhone 12 позволил сэкономить 861 000 тонн меди, цинка и олова. Среди прочего снизилось производство пластика, расход энергии и количество выбросов СО2 в окружающую среду. Apple не оглашает цифр, но ей удалось также сократить углеродный след благодаря сокращению углеродного следа за счет уменьшения количества грузовых рейсов.

Но в этом отчете есть один существенный пробел. Компания не приводит цифры, сколько аксессуаров всего было произведено и что со статистикой их продаж, увеличились, снизились или остались продажи на прежнем уровне. Эти показатели позволили бы оценить реальную пользу от инициативы Apple по части урезанного комплекта поставки.

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Источник: makeuseof