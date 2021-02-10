Как изменится дизайн Xiaomi 12 Ultra

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В сети появились изображения якобы нового флагмана

Не секрет, что у Xiaomi еще есть туз в рукаве. Имя ему Xiaomi 12 Ultra, который должен побороться за звание лучшего камерофона на рынке. Китайские источники уверяют, что эта модель выйдет и продолжают публиковать рендеры, демонстрирующие дизайн нового флагмана. Появилось также предсказание, что Xiaomi 12 Ultra станет первым смартфоном с Snapdragon 8 Gen 1 Plus на борту.

Сегодняшние рендеры в целом подтверждают те визуализации, что мы видели ранее. В отличие от предшественника, тут отказались от установки дополнительного экрана на тыльной стороне. Вместо этого Xiaomi 12 Ultra предложит огромный блок основной камеры круглой формы. Нам показали, что он удостоится минимум четырех датчиков изображения, где один перископический для 5-кратного оптического зума. По слухам, помимо главного и широкоугольного модулей, будет еще телеобъектив.

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Поговаривают, что Xiaomi 12 Ultra будет обладать 120-герцовой AMOLED-панелью разрешением QHD+, предложит до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку, чью мощность могут довести до 120 Вт или 150 Вт. А, чтобы флагман смог стать лучшим камерофоном на рынке, тут могут предложить оптику Leica.

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Источник: mydrivers