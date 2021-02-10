Как компания кинула владельцев Realme Pad

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Realme Pad не будет обновлен до Android 12

В рамках расширения портфолио продуктов и построения собственной экосистемы, в сентябре прошлого года Realme представила свой первый планшет. До выхода Realme Pad ему пророчили роль конкурента Xiaomi Pad 5, но соперничества не вышло, устройство «дочки» Oppo существенно уступает по начинке решению от Xiaomi. Как оказалось, есть у Realme Pad еще один существенный недостаток.

Слабым местом планшета стала его поддержка. Оказалось, что в планы компании не входит выпуск обновлений для Realme Pad. Она сообщила, что планшет не будет обновляться до Android 12. Но при этом обещано, что патчи безопасности она планирует выпускать «на протяжении всего жизненного цикла программного обеспечения».

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Странно не только то, что компания игнорирует необходимость обновления планшета, но и то, что она не посчитала нужным известить об этом потребителей еще на старте продаж. О том, что не стоит ждать крупных обновлений, стало известно только сейчас по истечении четырех месяцев после его выхода. Знай потребители о том, что вариант обновиться до актуальных версий зеленого робота Realme Pad не светит, нашлись бы те, кто не стал бы приобретать планшет. Тем же, кто успел приобрести устройство остается надеяться, что компания передумает и обновит его до Android 12.

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Источник: xatakandroid