Как купить дешевле Xiaomi Mi TV Stick, Amazfit Bip U и Anker Soundcore? Подскажем

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Сегодня в нашей копилке предложений для экономного шопинга во время распродажи 11.11 случилось пополнение. Предлагаем присмотреться к трем гаджетам, которые можно будет урвать дешевле.

Amazfit Bip U

Характеристики: 1.43" TFT, Bluetooth 5.0, датчик кислорода в крови, аккум. 230 mAh, 5ATM

Цена: RU $41,32/UA $44,10 - https://ali.ski/EDoK1f

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Anker Soundcore - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: Liberty Air 2 Pro, ANC, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 500 мАч, эквалайзер

Цена: UA $92,50/RU 7956 руб ($111,30) - https://ali.ski/6KTxNW

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Xiaomi Mi TV Stick - ТВ-приставка

Характеристики: Cortex-A53 + Mali 450, Bluetooth 4.2, Android TV 9.0

Цена: RU $36,21/UA $38,99 - https://ali.ski/r9cva

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