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Хотите получить максимальный доступ к глубоким настройкам вашего Xiaomi? Пора отключать его оптимизацию

Xiaomi сейчас популярны как никогда: миллиарды проданных устройств, миллионы довольных покупателей и огромные толпы преданных фанатов. Причем интерес новых пользователей на данный момент только растет – судя по всему, компания все делает правильно.

Наверное, на поверхности суждение о «правильном пути» Xiaomi вполне себе верное, но нет бочки меда без ложки дегтя. К сожалению для компании, в последнее время прошивка от китайского техногиганта, MIUI, приносит пользователям больше головной боли, чем удовольствия: сообщения о постоянных багах, вылетах и подергиваниях интерфейса все чаще появляются в Сети.

В редких (но регулярных) случаях виновата в этом так называемая Оптимизация MIUI – раздел глубоких настроек MIUI, созданный программистами Xiaomi для автоматической корректировки работы прошивки. Бывает, что данная надстройка работает совсем не гладко. Хорошо, что ее можно отключить.

Сегодня мы разберемся, как отключить оптимизацию MIUI на смартфонах Xiaomi.

Оптимизация MIUI – для чего нужна?

Уже из слова «оптимизация» легко угадывается предназначение данного решения программистов Xiaomi, но все-таки разберем более подробно, что именно оптимизируется при включении этой интересной опций.

Во-первых, ваш телефон регулярно высвобождает часть оперативной памяти от ненужных (по мнению системы) приложений, одновременно поддерживая ограничение фоновых процессов для быстроты и стабильности работы.

Во-вторых, Оптимизация MIUI следит за состоянием заряда телефона и регулирует быстрый разряд посредством снижения нагрузки на процессор во время одновременного использования большого количества приложений. Также настраивается автоматическое включение энергосберегающего режима.

Минусы Оптимизации MIUI

Так как позитивную сторону данного раздела меню разработчиков мы уже рассмотрели в предыдущем блоке, поговорим о его минусах. Да, при первом взгляде может показаться, что Оптимизация несет сплошные плюсы, но, поверьте, для многих такие «плюсы» могут сильно помешать комфортному пользованию устройством. Особенно это актуально для «умельцев», желающих что-то поменять в работе смартфона.

Так, при использовании Оптимизации вы можете наблюдать некорректную работу некоторых приложений, особенно специализированных – происходит конфликт системы с непривычным для смартфона софтом. Более того некоторые приложения и вовсе не могут быть установлены.

Также пользователей может раздражать постоянное «выбрасывание» нужных приложений из оперативной памяти – многие готовы пожертвовать автономностью ради удобства пользования.

Еще один минус Оптимизации особенно важен для смартфонов с Amoled-дисплеями. Как вы можете знать, у многих глобальных вариантов смартфонов Xiaomi весьма ограниченный Always-on-Display – именно оптимизация виновата в урезании этой функциональности.

Негативные последствия отключения Оптимизации

Многие опытные пользователи отметили, что Оптимизация необходима только для смартфонов Xiaomi начального уровня, которым из-за аппаратных особенностей банально тяжело «ворочить» неповоротливую MIUI. Аппаратам от китайского бренда более высокого класса оптимизация не нужна вовсе.

По крайней мере, попробовать отключить ее может каждый – именно так можно понять, подходит ли вам данная мера или же все-таки стоит оставить все так, как есть.

Правда, прежде чем начать какие-либо манипуляции, вы должны отдавать отчет в том, что отключение Оптимизации принесет свои неоднозначные последствия. Так, «слетят» все выданные ранее разрешения всех приложений, и вам придется при входе в каждую программу выдавать их по новой. Также вы заметите, что родной браузер Xiaomi избавится от имеющихся cookies.

Имеются данные, что при отключении Оптимизации обновления на MIUI начинают прилетать гораздо реже, но данные сообщения появляются не так часто, поэтому не стоит их воспринимать слишком серьезно.

Как отключить Оптимизацию MIUI?

К сожалению, в последних версиях MIUI Оптимизация была скрыта от простых пользователей – ее даже не найти в меню разработчиков. Отметим, что это актуально не для всей продукции Xiaomi, но для доброй ее части. Поэтому рассмотрим для начала способы активации этого пункта. Сделать это можно как силами самого смартфона, так и при помощи ПК.

Разблокировка пункта Оптимизация MIUI через смартфон

Нам необходимо открыть режим для разработчиков. Если вы не знаете, как его найти, советуем ознакомиться с нашей статьей, в которой рассказывается, что можно сделать с данным разделом настроек MIUI.

Итак, заходим в меню для разработчиков и крутим список доступных опций до пункта «Восстановить значения по умолчанию». Нам необходимо нажать на данный пункт 4-5 раз, пока ниже не появится необходимая для нас строчка «Оптимизация MIUI».

Разблокировка с помощью ПК

Данный способ будет актуален для смартфонов, у которых пункт «Восстановить значения по умолчанию» остается серым и не «кликабельным». К сожалению, в такой ситуации придется прибегнуть к не самому удобному, зато надежному способу.

Для начала нам необходимо активировать Откладку по USB – о том, как это сделать, вы также можете узнать из нашей статьи про Режим разработчика. Также перед началом данной манипуляции вам необходимо будет установить драйвера ADB – их можно найти по простому запросу в Google (модель вашего телефона + драйвера ADB).

Выполнив необходимые приготовления, подключаем смартфон к ПК с помощью родного USB-провода. Далее нам необходимо открыть окно PowerShell – его легко найти с помощью поиска в меню Пуск по названию. В открывшемся окне вписываем команду .\adb devices – на этом моменте на экране должен появиться серийный номер вашего смартфона.

После вводим вторую команду - .\adb shell settings put secure miui_optimization 1. Все, пункт «Оптимизация MIUI» активирован. Вам лишь необходимо перезагрузить смартфон и вернуться в меню для разработчиков.

Отключаем Оптимизацию

Итак, заходим в раздел для разработчиков, крутим список настроек до пункта «Оптимизация MIUI» и просто отключаем переключатель.

Вот так вы можете скорректировать работу вашего смартфона. Если вы окажетесь недовольны изменением работы устройства, то включить Оптимизацию можно через соответствующий пункт в любой удобный момент.