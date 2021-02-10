Как POCO «сделал» Realme на одном из крупнейших рынков

190

Poco заявляет, что она самый быстрорастущий бренд в Индии

Realme появилась для того, чтобы дать бой Redmi в Индии. За три года с момента появления на рынке, компания сумела серьезно вырасти и стала самым быстрорастущим брендом в мире. Но на том рынке, где она должна была оказаться впереди всех по темпам роста, она уступает. А проигрывает другой «дочке» Xiaomi.

Читать также: Xiaomi Mi 11T и Redmi K40 Ultra: детали о камерах, дисплеях и чипах ﻿

Сегодня POCO India на свой странице в Twitter опубликовала сообщение, о том, что по итогам второго квартала нынешнего года бренд продемонстрировал впечатляющий рост на 865%. И это подсчеты не самой POCO, а аналитиков из компании IDC. Правда, эксперты не стали вдаваться подробности, выведен ли рост в годовом исчислении или в сравнении с предыдущим кварталом или аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что POCO появился на рынке в 2018 году и громко заявил о себе выходом «бюджетного флагмана» Pocophone F1. Затем последовала пауза продолжительностью почти в два года после чего компания принялась бомбить рынок новинками. Чтобы придать весомости бренду, в 2020 году было объявлено, что он независим и уходит из-под протектората Xiaomi. Устройства компании представлены практически во всех ценовых сегментах и широкий выбор устройств по приятным ценам стал основой быстрого роста популярности марки.

Читать также: «Противоугонный» режим Xiaomi Mi Mix 4 отключили ﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: gizmochina