«Противоугонный» режим Xiaomi Mi Mix 4 отключили

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Китайские власти отказались давать добро на внедрение функции защиты от кражи в Xiaomi Mi Mix 4

Одной из самых обсуждаемых новинок этой недели стал Xiaomi Mi Mix 4. Компания явно торопилась опередить Samsung, представив смартфон за день до анонса Galaxy Z Fold 4, и есть стойкое ощущение, что технология не доработана. Не предложили в аппарате и основную камеру уровня Xiaomi Mi 11 Ultra, но тогда бы и ценник был существенно выше.

Во время анонса Xiaomi Mi Mix 4 компания акцентировала внимание еще и на функции защиты от кражи, которая позволяет пользователям находить утерянный или похищенный смартфон даже если SIM-карта удалена. Все благодаря встроенной виртуальной симки, которая позволяет отыскать гаджет. Установка другой SIM-карты не дает эффекта, поскольку для ее активации необходимо ввести PIN-код.

Но, как оказалось, компания вынуждена была отключить функцию защиты от кражи. Причина — отсутствие разрешения на ее внедрение от регуляторных органов Китая из-за нарушения «национальных норм». Xiaomi принесла извинения за то, что пользователи не смогут работать с функцией, позволяющей отыскать смартфон в случае утери или кражи.

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Продажи Xiaomi Mi Mix 4 в Китае стартуют уже завтра, 16 августа. Вполне предсказуемо слышать о том, что новинка вызвала ажиотаж и уже более полумиллиона пользователей изъявили желание прикупить ее. Количество тех, кто забронировал смартфон только на торговой площадке JD.com составило уже более 525 тысяч человек.

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Источники: mydrivers, phonearena