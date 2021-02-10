Как удалить Ютуб с телефона Xiaomi

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Не пользуетесь YouTube на вашем Xiaomi? Пора его удалить!

Глобальные версии смартфонов Xiaomi уже долгие годы «укомплектовываются» приложениями от Google (Google-сервисы). На самом деле, для обычного пользователя это очень удобно: решения от Google банально зачастую удобнее своих конкурентов.

Также не забываем о том, что благодаря Google-сервисам на вашем смартфоне образуется своеобразная экосистема, которая еще больше упрощает работу во многих повседневных сценариях.

Несмотря на плюсы Сервисов, далеко не всем нужны абсолютно все приложения от Google. Например, многие пользователи не совсем довольны официальным клиентом видеохостинга YouTube или же вовсе не хотят использовать приложение данной соцсети. Для таких людей вопрос удаления YouTube с телефона стоит особенно остро, только вот проблема состоит в том, что данный софт просто так удалить не получится.

Сегодня мы разберемся, как удалить приложение YouTube с телефона Xiaomi.

Почему удалить YouTube со смартфона – непростая задача?

Как и остальные приложения от Google, клиент YouTube для Андроид глубоко «встраивается» в систему. Большая часть производителей Андроид-смартфонов просто выполняет требование «Корпорации добра» - пользователь не должен ничего удалять стандартными методами. Да, это выглядит как навязывание, но у компаний, производящих Андроид-устройства просто нет выбора.

Не стоит расстраиваться – это же Android. В отличие от своего прямого конкурента, iOS, Зеленый робот дает полную свободу действий, поэтому удалить даже «неудаляемое» приложение под силу даже новичку.

Глубокое отключение YouTube

Сначала рассмотрим самый простой способ избавиться от иконки клиента YouTube с экрана вашего смартфона. Уточним, что в данном случае мы не удаляем приложение окончательно, а только убираем любые упоминания о нем в системе. Да, возможно, это действие не приведет к ожидаемому результату в виде очистки занятого места, но зато при необходимости вы всегда сможете восстановить приложение в его исходном виде.

Нам понадобится скачать приложение Hidden Settings For MIUI, которое легко можно найти на просторах Google Play Маркет. Запускаем программу, соглашаемся со всеми требованиями и ищем на главном экране раздел «Manage Applications». Нажимаем на него.

Перед нами появляется список абсолютно всех установленных приложений. Ищем внутри списка тот самый YouTube, тапаем по нему и попадаем на страницу его настроек. Сначала нажимаем по кнопке «Остановить», чтобы окончательно завершить его работу в фоне, а после нажимаем «Отключить».

Рекомендуем также после этого действия очистить ваш Xiaomi от кэша и других данных, нажав на иконку «Хранилище и кэш» - внутри просто нажимаем на «Очистить хранилище» и «Очистить кэш». Готово.

Полное удаление без использования рут-прав

Если вас не устраивает простое скрытие YouTube, и вы желаете полностью избавиться от данного приложения, то придется немного «заморочиться».

Сначала разберем способ удаления, не предполагающий использование рут-прав. Для этого нам понадобится специальная утилита для ПК под названием ADB/Fastboot Tools. Скачиваем ее, устанавливаем и переходим к подготовке смартфона.

Нам необходимо зайти в настройки для разработчиков – как это сделать мы описывали в нашей недавней статье. Внутри данного раздела ищем пункт «Откладка по USB» - он должен был одним из первых. Активируем Откладку и подключаем смартфон к ПК с помощью комплектного USB-кабеля. Ждем, пока компьютер определит ваше устройство и проведет все необходимые настройки.

Когда ваш Xiaomi окончательно подключится к ПК, открываем ADB/Fastboot Tools и на главном экране нажимаем «Debloater» (самая большая кнопка). Соглашаемся с требованиями программы и вновь нажимаем на «Debloater».

После этого на экране появится список всех доступных к удалению системных приложений – выбираем ненужный нам YouTube и подтверждаем удаление красной кнопкой «Uninstall». После данной процедуры YouTube полностью исчезнет из вашего смартфона.

Удаление YouTube при наличии рут-прав

Для пользователей, знакомых с концепцией получения рут-прав и последующей модификации установленной прошивки, самым очевидным решением наличия ненавистного приложения будет использование специальных приложений, «проникающих» глубоко в системные настройки.

Для удаления YouTube можно использовать любой Диспетчер файлов, имеющий доступ к системным файлам (Root Explorer, ES-Проводник и т.д.): ищем папку system/app, заходим в нее и находим папку «YouTube». Удаляем эту папку и перезагружаем ваш смартфон.

Также поможет Titanium Backup – процедура будет даже удобнее и быстрее. Запускаем приложение и во вкладке всех приложений ищем тот самый YouTube. Нажимаем на искомую строчку в списке – появится выбор действий, среди которых будет «Удалить». Соглашаемся.

Как мы видим, вариантов удаления приложения YouTube немало – выбрать наиболее удобный для вас способ будет очень просто. Поэтому если вам жутко надоел клиент видеохостинга от Google, смело убирайте его из списка ваших приложений.