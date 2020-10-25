Владельцы Poco F1, Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 8 Pro жалуются на быструю разрядку из-за MIUI 12

165

Poco F1, Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 8 Pro быстро теряют заряд батареи после установки MIUI 12

Все больше пользователей начали сообщать о проблемах с аномально быстрым разрядом батареи после установки MIUI 12. На то, что смартфоны теряют разряд слишком быстро пожаловались владельцы Redmi Note 8, Xiaomi Mi 9 и Poco F1. Многие считают, что негативное влияние на время автономной работы оказала именно фирменная оболочка MIUI 12, а не естественный износ батареи или что-то другое. Ведь проблема проявила себя после установки обновления.

Читать также: Redmi Note 10 получил новый сертификат, намекающий на скорый выход устройства

Жалобы пользователей начали появляться на различных форумах и если оперировать их количеством, то нельзя сказать, что она широко распространена. Целый ряд пользователей не заметили того, что аккумулятор быстро теряет заряд после установки MIUI 12. Но есть и те, кто наоборот отмечает повышение автономности работы устройств с приходом MIUI 12. О повышении продолжительности работы сообщают владельцы Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi 8 SE.

О том, что проблема существует, Xiaomi знает. Один из модераторов сообщества Mi Community заявил о том, что они знают о том, что MIUI 12 изрядно расходует заряд батареи. Он выразил уверенность, что проблему решат в ближайшем обновлении. На данном этапе, чтобы избежать аномально быстрого разряда батареи, целый ряд пользователей прибегли к сбросу устройств до заводских настроек, а также откалибровали аккумулятор.

Читать также: Обзор Xiaomi Mi 10Т Pro + розыгрыш от Andro News

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: notebookcheck