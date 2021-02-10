Как Xiaomi вознаградит призеров Олимпийских игр в Токио

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Компания подарит Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11X, но только призерам из Индии

Индийских спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио, по приезду на родину ждут приятные подарки. Одаривать призеров намерена и Xiaomi. А что может подарить технологическая компания? Конечно же, свои устройства. В качестве подарка выбран Xiaomi Mi 11 Ultra и в Индии его продают за $943. В активе олимпийцев из Индии 7 медалей.

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Флагман компании получат обладатели олимпийских медалей за исключением мужской команды хоккея на траве. Им в дар дадут Xiaomi Mi 11X. Напомним, что эта модель является индийской версией Redmi K40 или Poco F3. В активе устройства 120-герцовый OLED-экран разрешением FullHD+ диагональю 6,67 дюйма, чипсет Snapdragon 870, аккумулятор емкостью 4520 мАч, операционная система Android 11 и тройная тыльная камера 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (f/2.2) + 5 Мп (f/2.4).

Xiaomi Mi 11 Ultra обладает 6,81-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 3200х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц, батарейкой емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 67 Вт и беспроводной аналогичной мощностью. В основе смартфона лежит система на чипе Snapdragon 888 в связке с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5.

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Смартфон получил фронтальный объектив на 20-мегапикселей и тройную тыльную камеру 50 Мп (f/1.95, OIS) + 48 Мп (f/2.2) + 48 Мп (телеобъектив, 5-кратный оптический зум). В активе Xiaomi Mi 11 Ultra модуль NFC, фирменная оболочка MIUI 12.5 на основе Android 11, дисплейный сканер отпечатков пальцев и класс защиты IP68.

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Источник: androidauthority