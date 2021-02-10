Получите характеристики Xiaomi Mi Mix 4

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Мощное железо, защита от воды, ультрабыстрая зарядка и 100-кратный цифровой зум предложит Xiaomi Mi Mix 4

Уже завтра состоится презентация Xiaomi, на которой компания покажет самые значимые и заметные свои новинки второй половины года. Действо обещает быть масштабным и долгим. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь уже предупредил фанатов, что им стоит готовыми к тому, что рассказывать о новинках будут целых три часа.

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Одним из главных и ожидаемых дебютантов будет Xiaomi Mi Mix 4 и инсайдеры готовы назвать практически всего его характеристики. По их данным, он удостоится 6,67-дюймового OLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2340х1080 точек. Плотность пикселей невелика — 386 ppi. Под поверхностью экрана расположится фронталка, но ее характеристики не упоминаются.

Базироваться Xiaomi Mi Mix 4 должен на Snapdragon 888+ с пиковой частотой 2,99 Гц и графикой Adreno 630. Если информация об аппаратной платформе верна, то смартфон станет первым на рынке с ней на борту. Девайсу приписывают 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, до 1 ТБ постоянной памяти UFS 3.1, аккумуляторную батарею на 5000 мАч, быструю проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную мощностью 80 Вт.

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Из интересного — защита от пыли и влаги по классу IP68. Работать Xiaomi Mi Mix 4 станет под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой MIUI 12.5. Будет порт USB Type-C, NFC, Bluetooth 5.2, GPS, Wi-Fi 6 и тройная тыльная камера, состоящая из главного модуля на 108 Мп и перископического сенсора с поддержкой 100-кратного цифрового зума.

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Источники: mydrivers, mydrivers