Какая проблема скрывается в Samsung Galaxy S21

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В Samsung Galaxy S21 обнаружен конструктивный недостаток

Серия Samsung Galaxy S21 была представлена на прошлой неделе и интерес к ней все еще высок, немало тех, кто хотел бы знать, какими вышли флагманы компании на этот раз. В процессе изучения новинок издание Sammobile обратило внимание на одну особенность, которую она причислила к разряду недостатков новинок.

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Речь идет о слоте для SIM-карт, который расположился на нижней грани в опасной близости от микрофона. Для того, чтобы извлечь лоток нужно прибегнуть к помощи скрепки, которую необходимо вставить в миниатюрное отверстие. И оно расположено достаточно близко к микрофону и оба технологических отверстия обладают примерно одинаковым диаметром. Пользователю не составит труда перепутать и тем самым нанести вред микрофону.

Это конструктивный недостаток и пользователям стоит быть аккуратными при извлечении лотка с симками в Galaxy S21, чтобы случайно не перепутать отверстия, и причинить вред микрофону. Безусловно, говорить о том, что это является серьезным просчетом и недостатком, все же, не приходится. Как правило, редко кто часто извлекает лоток для симок.

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Источник: sammobile