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Какая проблема скрывается в Samsung Galaxy S21

19.01.2021 1237 4

В Samsung Galaxy S21 обнаружен конструктивный недостаток

Серия Samsung Galaxy S21 была представлена на прошлой неделе и интерес к ней все еще высок, немало тех, кто хотел бы знать, какими вышли флагманы компании на этот раз. В процессе изучения новинок издание Sammobile обратило внимание на одну особенность, которую она причислила к разряду недостатков новинок.

 

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Речь идет о слоте для SIM-карт, который расположился на нижней грани в опасной близости от микрофона. Для того, чтобы извлечь лоток нужно прибегнуть к помощи скрепки, которую необходимо вставить в миниатюрное отверстие. И оно расположено достаточно близко к микрофону и оба технологических отверстия обладают примерно одинаковым диаметром. Пользователю не составит труда перепутать и тем самым нанести вред микрофону.

 

Какая проблема скрывается в Samsung Galaxy S21 – фото 1

 

Это конструктивный недостаток и пользователям стоит быть аккуратными при извлечении лотка с симками в Galaxy S21, чтобы случайно не перепутать отверстия, и причинить вред микрофону. Безусловно, говорить о том, что это является серьезным просчетом и недостатком, все же, не приходится. Как правило, редко кто часто извлекает лоток для симок.

 

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Источник: sammobile

Samsung Galaxy S21
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.01.2021

Комментарии

Darian Dark 0
Микрофон там не сквозной, скорое всего есть изгиб из резины, да и он цифровой, проткнуть не удастся
19.01.2021 17:12
Cyle Rayner 0
нашли к чему придраться..
19.01.2021 16:12
Орос Артур 0
Стаття написана для того, аби тільки була? Не знаю, як можна переплутати отвори. Тут хіба що треба бути тупеньким
19.01.2021 16:10
Гарагуля Ирина 0
Не розумію, як чоловік який береться повчати інших та висловлюватись, що хтось тупенький, пишить настільки безграмотно, сумішшю російської та українських мов. Про тупеньких це споглядаючи на себе Артурчик так безграмотно пише?:)
19.01.2021 18:10

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Какая проблема скрывается в Samsung Galaxy S21