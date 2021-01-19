Список смартфонов Samsung, которые обновятся до One UI 3.1 на основе Android 11

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Опубликован перечень флагманов прошлых лет, которые получат One UI 3.1

На прошлой неделе прошла презентация флагманской линейки Samsung Galaxy S21, фишкой которых стало не только новое «железо», но и новая версия фирменной оболочки One UI 3.1 на базе Android 11. В дальнейшем компания планирует обновить до очередной версии прошивки и другие модели. Список 15 аппаратов, которых ждет апдейт появился в сети.

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Предсказуемо, что первыми One UI 3.1 получат флагманы прошлых лет. Перечень претендентов на новую версию фирменной прошивки выглядит так:

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra;

Galaxy Fold/Z Fold 2;

Galaxy Z Flip;

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/S20 FE;

Galaxy Note 10/Note 10+/Note 10 Lite;

Galaxy S10/S10 +/S10e.

К сожалению, нет конкретики, когда обновление доберется до этих моделей. Интересно, что ряд из перечисленных устройств еще не получили даже One UI 3.0, в частности речь идет о Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10e, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 5G и Galaxy Z Flip 5G, на которые она придет в феврале.

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Сейчас линейка Galaxy S21 находится у нас на тесте, и мы планируем уделить внимание и новой версии прошивки One UI 3.1, чтобы подробнее рассказать о новшествах и изменениях, которые она содержит.

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Источник: gizchina