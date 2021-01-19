Список смартфонов Samsung, которые обновятся до One UI 3.1 на основе Android 11
Опубликован перечень флагманов прошлых лет, которые получат One UI 3.1
На прошлой неделе прошла презентация флагманской линейки Samsung Galaxy S21, фишкой которых стало не только новое «железо», но и новая версия фирменной оболочки One UI 3.1 на базе Android 11. В дальнейшем компания планирует обновить до очередной версии прошивки и другие модели. Список 15 аппаратов, которых ждет апдейт появился в сети.
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Предсказуемо, что первыми One UI 3.1 получат флагманы прошлых лет. Перечень претендентов на новую версию фирменной прошивки выглядит так:
- Galaxy Note 20/Note 20 Ultra;
- Galaxy Fold/Z Fold 2;
- Galaxy Z Flip;
- Galaxy S20/S20+/S20 Ultra/S20 FE;
- Galaxy Note 10/Note 10+/Note 10 Lite;
- Galaxy S10/S10 +/S10e.
К сожалению, нет конкретики, когда обновление доберется до этих моделей. Интересно, что ряд из перечисленных устройств еще не получили даже One UI 3.0, в частности речь идет о Galaxy Fold, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10e, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2 5G и Galaxy Z Flip 5G, на которые она придет в феврале.
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Сейчас линейка Galaxy S21 находится у нас на тесте, и мы планируем уделить внимание и новой версии прошивки One UI 3.1, чтобы подробнее рассказать о новшествах и изменениях, которые она содержит.
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Источник: gizchina
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