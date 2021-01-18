Время работы Galaxy S21 Ultra/S21Plus/S21 и сравнение с Galaxy S20 Ultra/S20 Plus/S20
Устроили тест автономности Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21, а также сравнили полученные результаты с Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20 и Galaxy S20 FE
Выход новой линейки флагманов Samsung привычно заставил задаться вопросом: что там с автономностью у Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Мы принялись за изучение этого вопроса, который не теряет актуальности в каждой из серий Galaxy S. Целью измерений стала проверка жизнеспособности новинок, которые получили новые 5-нанометровые чипы и дисплеи с высокой частотой обновления 120 Гц для сверхплавной анимации.
Автономность тестировали в режиме 120 Гц, и такая работа на износ не помешала новинкам прожить достаточно долго. В итоге Galaxy S21 Ultra с батареей на 5000 мАч проработал 7 часов и 58 минут, базовый Galaxy S21 — 8 часов и 52 минуты, а Galaxy S21+ полностью разрядился через 8 часов и 9 минут. Данные результаты теста указывают на ощутимое повышение продолжительности работы на фоне предшественников.
Безусловно, видали и лучше результаты, но в случае с линейкой Galaxy S, полученные данные заставляют говорить о том, что новинки обладают хорошей автономностью. OLED-экран с адаптивной яркостью и энергоэффективная 5-нанометровая платформа дают себя знать. Если умеренно пользоваться смартфонами, они спокойно проживут полный день — от подъема до отправления в кровать.
Но стоит дать слабину и гонять их продолжительное время в играх, почти гарантировано до исхода дня придется искать розетку или подключаться к внешнему аккумулятору. Какие места в итоге заняли Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21 в нашем фирменном тесте автономности, вы можете узнать здесь.
|
Samsung
Galaxy S21
|
Samsung
Galaxy S21+
|
Samsung
Galaxy S21 Ultra
|
Samsung
Galaxy S20
|
Samsung
Galaxy S20+
|
Samsung
Galaxy S20 Ultra
|
Samsung
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4800 мАч
|5000 мАч
|4000 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|4500 мАч
|Этапы теста
|Фронтальная камера (30 мин)
|90%
|92%
|91%
|87%
|89%
|89%
|90%
|AnTuTu & 3DMark
|84%
|85%
|86%
|79%
|82%
|81%
|84%
|PUBG (1 час)
|71%
|74%
|74%
|55%
|64%
|64%
|68%
|Основная камера (30 мин)
|63%
|63%
|65%
|39%
|51%
|52%
|57%
|Просмотр YouTube (1 час)
|55%
|57%
|59%
|26%
|42%
|41%
|47%
|Диктофон (15 минут)
|53%
|55%
|56%
|21%
|38%
|37%
|42%
|Фильм оффлайн (1 час)
|47%
|50%
|51%
|11%
|30%
|30%
|36%
|WOT Blitz
|до 0
|до 0
|до 0
|до 0
|до 0
|до 0
|до 0
|Общее время работы
|8 часов 52 минуты
|8 часов 19 минут
|7 часов 58 минут
|5 часов 29 минут
|6 часов 40 минут
|6 часов 55 минут
|7 часов 9 минут
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Комментарии