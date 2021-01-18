Время работы Galaxy S21 Ultra/S21Plus/S21 и сравнение с Galaxy S20 Ultra/S20 Plus/S20

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Устроили тест автономности Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21, а также сравнили полученные результаты с Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20 и Galaxy S20 FE

Выход новой линейки флагманов Samsung привычно заставил задаться вопросом: что там с автономностью у Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Мы принялись за изучение этого вопроса, который не теряет актуальности в каждой из серий Galaxy S. Целью измерений стала проверка жизнеспособности новинок, которые получили новые 5-нанометровые чипы и дисплеи с высокой частотой обновления 120 Гц для сверхплавной анимации.

Автономность тестировали в режиме 120 Гц, и такая работа на износ не помешала новинкам прожить достаточно долго. В итоге Galaxy S21 Ultra с батареей на 5000 мАч проработал 7 часов и 58 минут, базовый Galaxy S21 — 8 часов и 52 минуты, а Galaxy S21+ полностью разрядился через 8 часов и 9 минут. Данные результаты теста указывают на ощутимое повышение продолжительности работы на фоне предшественников.

Безусловно, видали и лучше результаты, но в случае с линейкой Galaxy S, полученные данные заставляют говорить о том, что новинки обладают хорошей автономностью. OLED-экран с адаптивной яркостью и энергоэффективная 5-нанометровая платформа дают себя знать. Если умеренно пользоваться смартфонами, они спокойно проживут полный день — от подъема до отправления в кровать.

Но стоит дать слабину и гонять их продолжительное время в играх, почти гарантировано до исхода дня придется искать розетку или подключаться к внешнему аккумулятору. Какие места в итоге заняли Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21 в нашем фирменном тесте автономности, вы можете узнать здесь.

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20 FE Аккумулятор 4000 мАч 4800 мАч 5000 мАч 4000 мАч 4500 мАч 5000 мАч 4500 мАч Этапы теста Фронтальная камера (30 мин) 90% 92% 91% 87% 89% 89% 90% AnTuTu & 3DMark ﻿ 84% 85% 86% 79% 82% 81% 84% PUBG (1 час) ﻿ 71% 74% 74% 55% 64% 64% 68% Основная камера (30 мин) ﻿ 63% 63% 65% 39% 51% 52% 57% Просмотр YouTube (1 час) ﻿ 55% 57% 59% 26% 42% 41% 47% Диктофон (15 минут) ﻿ 53% 55% 56% 21% 38% 37% 42% Фильм оффлайн (1 час) ﻿ 47% 50% 51% 11% 30% 30% 36% WOT Blitz ﻿ до 0 до 0 до 0 до 0 до 0 до 0 до 0 Общее время работы 8 часов 52 минуты 8 часов 19 минут 7 часов 58 минут 5 часов 29 минут 6 часов 40 минут 6 часов 55 минут 7 часов 9 минут

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