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Время работы Galaxy S21 Ultra/S21Plus/S21 и сравнение с Galaxy S20 Ultra/S20 Plus/S20

18.01.2021 549 0

Устроили тест автономности Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21, а также сравнили полученные результаты с Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20 и Galaxy S20 FE

 

Выход новой линейки флагманов Samsung привычно заставил задаться вопросом: что там с автономностью у Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Мы принялись за изучение этого вопроса, который не теряет актуальности в каждой из серий Galaxy S. Целью измерений стала проверка жизнеспособности новинок, которые получили новые 5-нанометровые чипы и дисплеи с высокой частотой обновления 120 Гц для сверхплавной анимации.

 

Время работы Galaxy S21 Ultra/S21Plus/S21 и сравнение с Galaxy S20 Ultra/S20 Plus/S20 – фото 1

 

Автономность тестировали в режиме 120 Гц, и такая работа на износ не помешала новинкам прожить достаточно долго. В итоге Galaxy S21 Ultra с батареей на 5000 мАч проработал 7 часов и 58 минут, базовый Galaxy S21 — 8 часов и 52 минуты, а Galaxy S21+ полностью разрядился через 8 часов и 9 минут. Данные результаты теста указывают на ощутимое повышение продолжительности работы на фоне предшественников.

 

Время работы Galaxy S21 Ultra/S21Plus/S21 и сравнение с Galaxy S20 Ultra/S20 Plus/S20 – фото 2

 

Безусловно, видали и лучше результаты, но в случае с линейкой Galaxy S, полученные данные заставляют говорить о том, что новинки обладают хорошей автономностью. OLED-экран с адаптивной яркостью и энергоэффективная 5-нанометровая платформа дают себя знать.  Если умеренно пользоваться смартфонами, они спокойно проживут полный день — от подъема до отправления в кровать.

 

Время работы Galaxy S21 Ultra/S21Plus/S21 и сравнение с Galaxy S20 Ultra/S20 Plus/S20 – фото 3

 

Но стоит дать слабину и гонять их продолжительное время в играх, почти гарантировано до исхода дня придется искать розетку или подключаться к внешнему аккумулятору. Какие места в итоге заняли Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ и Galaxy S21 в нашем фирменном тесте автономности, вы можете узнать здесь

 

 

 

Samsung

Galaxy S21

Samsung

Galaxy S21+

Samsung

Galaxy S21 Ultra

Samsung

Galaxy S20

Samsung

Galaxy S20+

Samsung

Galaxy S20 Ultra

Samsung

Galaxy S20 FE
Аккумулятор  4000 мАч 4800 мАч   5000 мАч  4000 мАч  4500 мАч  5000 мАч 4500 мАч 
Этапы теста              
Фронтальная камера (30 мин)  90%  92% 91%   87%  89% 89%   90%
AnTuTu & 3DMark﻿  84%   85%  86%   79%  82%  81%  84%
 PUBG (1 час)﻿  71%  74% 74%  55%   64%   64%  68%
 Основная камера (30 мин)﻿  63%   63%   65%  39%  51%  52%  57%
 Просмотр YouTube (1 час)﻿  55%  57%   59%   26%   42%   41%  47%
 Диктофон (15 минут)﻿  53%  55%   56%  21%  38%   37%  42%
 Фильм оффлайн (1 час)﻿  47% 50%  51%  11%  30%  30%  36%
 WOT Blitz﻿  до 0  до 0  до 0  до 0  до 0  до 0  до 0
 Общее время работы  8 часов 52 минуты  8 часов 19 минут  7 часов 58 минут  5 часов 29 минут 6 часов 40 минут   6 часов 55 минут  7 часов 9 минут

 

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время работы Galaxy S21 Ultra Galaxy S21+ Galaxy S21 Galaxy S20 Galaxy S20 Ultra Galaxy S20+
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.01.2021

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Время работы Galaxy S21 Ultra/S21Plus/S21 и сравнение с Galaxy S20 Ultra/S20 Plus/S20