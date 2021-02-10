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Какие чипы могут получить Xiaomi CC 10 (CC 11) и Xiaomi Mi Watch 2

16.08.2021 716 0

В этом году Xiaomi укрепила свой премиальный сегмент, выпустив Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi Mix 4, а также показала свой складной Mix Fold. Но эти модели не дают высокий объем продаж, поэтому компания продолжает выпускать бюджетные и среднего уровня модели. Уже в следующем месяце она может представить обновление в молодежной линейке Xiaomi CC.

 

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Известный сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что точной информации о нейминге будущих новинок нет. Они вполне могут дебютировать как Xiaomi CC 10, а также компания может дать им имена Xiaomi CC 11. Всего будет две новинки, где младшая должна предложить чипсет Snapdragon 778G, тогда как старшая будет построена на базе Snapdragon 870.

 

Какие чипы могут получить Xiaomi CC 10 (CC 11) и Xiaomi Mi Watch 2 – фото 1

 

В числе преимуществ старшей модели также называют более продвинутую камеру. От новинок можно ждать OLED-экраны с повышенной частотой обновления, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 66 Вт. В свое время Xiaomi CC 9 Pro (Xiaomi Mi Note 10) стал первым смартфоном с 108 Мп камерой и, возможно, преемник также предложит датчик с рекордным разрешением.

 

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Одновременно с анонсом новинок серии CC, должна состояться премьера смарт-часов Xiaomi Mi Watch 2, который должен получить новый чипсет. С большой долей вероятности, предпочтение будет отдано процессору от Qualcomm.

 

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Источник: sparronews

Xiaomi CC 10 Xiaomi Mi Watch 2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.08.2021

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Какие чипы могут получить Xiaomi CC 10 (CC 11) и Xiaomi Mi Watch 2