Какие чипы могут получить Xiaomi CC 10 (CC 11) и Xiaomi Mi Watch 2

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В этом году Xiaomi укрепила свой премиальный сегмент, выпустив Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi Mix 4, а также показала свой складной Mix Fold. Но эти модели не дают высокий объем продаж, поэтому компания продолжает выпускать бюджетные и среднего уровня модели. Уже в следующем месяце она может представить обновление в молодежной линейке Xiaomi CC.

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Известный сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что точной информации о нейминге будущих новинок нет. Они вполне могут дебютировать как Xiaomi CC 10, а также компания может дать им имена Xiaomi CC 11. Всего будет две новинки, где младшая должна предложить чипсет Snapdragon 778G, тогда как старшая будет построена на базе Snapdragon 870.

В числе преимуществ старшей модели также называют более продвинутую камеру. От новинок можно ждать OLED-экраны с повышенной частотой обновления, аккумуляторы емкостью не менее 4000 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 66 Вт. В свое время Xiaomi CC 9 Pro (Xiaomi Mi Note 10) стал первым смартфоном с 108 Мп камерой и, возможно, преемник также предложит датчик с рекордным разрешением.

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Одновременно с анонсом новинок серии CC, должна состояться премьера смарт-часов Xiaomi Mi Watch 2, который должен получить новый чипсет. С большой долей вероятности, предпочтение будет отдано процессору от Qualcomm.

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Источник: sparronews