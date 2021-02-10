Зачем? Кому нужен Samsung Galaxy S21 FE по ТАКОЙ цене?

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Такие ценники запредельно высокие

Если инсайдеры правы, то долгая и многострадальная история с походом Galaxy S21 FE к своим пользователям подойдет к концу 4 января 2022 года. Именно в этот день компания может устроить презентацию новинки, которая станет «доступным» флагманом для фанатов компании. Правда, вот с «доступностью» может не сложиться. Едва ли тот ценник, который озвучили инсайдеры, можно назвать привлекательным для широкой массы потребителей.

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В каталоге одного из европейских интернет-магазинов удалось обнаружить Galaxy S21 FE. Если эта информация достоверна, то в Великобритании за самую младшую модификацию с 8/128 Гб памяти запросят 920 евро или $1047 с НДС! Топовая же версия может стоить 985 евро или $1120 с НДС. Если в итоге ценники действительно будут такими, то действительно понятны опасения компании в плане востребованности Galaxy S21 FE. Надо уж очень любить Samsung и быть ярым ее фанатом, чтобы выложить такие деньги за эту модель.

По имеющейся информации, Samsung Galaxy S21 FE должен предложить 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 888 или Exynos 2100, аккумулятор емкостью 4500 мАч, фронтальную камеру на 32-мегапикселя и три датчика на задней панели 64 Мп + 12 Мп + 2 Мп. В качестве программного обеспечения выступит Android 11 с оболочкой One UI 3.0.

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Источник: phonearena