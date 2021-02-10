Вся начинка и ценники на Xiaomi 12X

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По всему выходит, что это будет чуть упрощенная версия Xiaomi 12 и с адекватным чипом

Ни дня без утечек или официальной информации о новинках серии Xiaomi 12. Именно такой период сейчас переживают многие профильные издания. Недостатка в сведениях о новинках нет и каждый день мы узнаем что-то новое. Так, вчера нам показали дизайн Xiaomi 12, а сегодня пришла весть о первом фирменном чипе Surge P1 для быстрой зарядки в Xiaomi 12 Pro.

Еще одним сюрпризом сегодняшнего дня стала информация о ключевых характеристиках Xiaomi 12X. Поделился ею один из сетевых информаторов, поэтому полностью принимать ее на веру все же спешить не стоит. По его информации новинка получит 6,28-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, фронтальную камеру на 20-мегапикселей Samsung S5K3T2 и чипсет Snapdragon 870.

Основная камера Xiaomi 12X предложит три датчика изображения, где главный Sony IMX766 на 50-мегапикселей с оптическим стабом, а дополнили его сверхширик OmniVision OV13B и 5 Мп сенсор для макросъемки. Смартфон предложит 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 128/256 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составит 4500 мАч и предложат быструю 67-ваттную зарядку.

Xiaomi 12X может предложить линейный вибромотор, NFC, ИК-порт, каркас из алюминия, стекло Gorilla Glass Victus, симметричные стереодинамики с настройкой JBL, дисплейный сканер отпечатков пальцев и фирменную оболочку MIUI 13 на базе Android 11. На выбор могут предложить три модификации с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $471, $518 и $565.

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Источник: weibo