Xiaomi 12 Pro предложит чип собственной разработки Surge P1

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Это процессор для безопасной и стабильной быстрой зарядки

Чем ближе презентация серии Xiaomi 12, тем интенсивнее становится поток слухов и утечек. Удерживает внимание вокруг новинок и сама Xiaomi, которая постепенно раскрывает ряд деталей о них. Например, сегодня компания сообщила, что Xiaomi 12 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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Такая фишка была предсказуемой и не стала сюрпризом. Но есть одна деталь, которая делает «прошку» и саму зарядку интереснее. Зарядка Xiaomi 12 Pro получит чип собственной разработки Surge P1. Компания заявляет, что на создание этого чипа было потрачено 18 месяцев исследований и разработок, над ним работали специалисты четырех научных центров и было потрачено более 100 млн юаней. Результатом исследований стала возможность предложить быструю 120-ваттную зарядку в тонком и легком корпусе.

В числе преимуществ Surge P1 называется интеллектуальная система для регулировки температурного режима. Максимальный температурный порог не должен превысить 37°С. Точно так же Surge P1 способен управлять различными типами нагрузки, предлагая либо максимальный потенциал, либо подачу меньшего тока на Xiaomi 12. Тем самым компания декларирует, что 120-ваттная быстрая зарядка в Xiaomi 12 Pro будет безопасной и стабильной.

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Источник: mydrivers