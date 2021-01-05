Redmi Note 10 Pro готовится к анонсу. Информация о нем найдена на сайте регулятора

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Redmi Note 10 Pro сертифицирован FCC и предложит до 8 Гб оперативки и до 128 Гб флеш-памяти

В прошлом году Xiaomi выпустила россыпь моделей в рамках линейки Redmi Note 9 и завершающим аккордом должен стать на этой неделе анонс Redmi Note 9T, который может быть лишь результатом ребрендинга китайского Redmi Note 9 5G. Теперь на очереди премьера серии Redmi Note 10 и, возможно, она случится уже скоро.

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На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) была найдена информация о смартфоне Redmi с модельным номером M2101K6G, который работает под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 12. Предполагается, что процедуру сертификации прошел аппарат, который на рынке будет известен как Redmi Note 10 Pro.

Redmi Note 9 Pro 5G

По данным регулятора смартфон будет доступен в трех модификациях: 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти. Похоже, что Redmi Note 10 Pro будет 4G-смартфоном, сети пятого поколения не указаны среди поддерживаемы стандартов связи.

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На данный момент о характеристиках Redmi Note 10 Pro практически нет никакой информации. Есть лишь слухи, что смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и слот для карт microSD. Как скоро компания планирует представить серию Redmi Note 10, не сообщается. Но факт того, что один из аппаратов линейки уже начал поход по сертификационным ведомствам, указывает на то, что долго ждать премьеру не придется.

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Источник: xiaomiadictos