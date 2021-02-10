Какой датчик изображения задает тон в Redmi 10

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Стало известно, какой сенсор делает Redmi 10 бюджетным камерофоном

Вчера состоялась премьера бюджетного Redmi 10, который предложил дисплей с адаптивной частотой, новый чип Helio G88, емкий аккумулятор на 5000 мАч и пять камер, где основная на тыльной стороне делает снимки разрешением 50-мегапикселей. В рекламных материалах и на официальной странице продукта на сайте компании не упоминается, что это за сенсор, но не было сомнений, что это творение Samsung.

И вот теперь стало известно, что в качестве ключевого в тыльной камере выступает датчик Samsung ISOCELL JN1. Этот модуль был представлен в июне, где одной из главных его фишек стал компактный размер — 1/2,76". Небольшой размер датчика и малая толщина позволяет устанавливать его в тонкие и легкие корпуса. Размер каждого же пикселя составляет 0,64 мкм и применена технология биннинга пикселей, объединяющая четыре соседних пикселя в один большой.

Малый размер пикселей не позволяет захватывать достаточное количество света при плохом внешнем освещении, и светосильная оптика f/1.8 не способна компенсировать этот недостаток. Наш обзор показал, что в темное время суток Redmi 10 в деле создания фоточек не очень силен.

Напомним, что Redmi 10 обладает 6,5-дюймовым адаптивным IPS‑экраном разрешением FullHD+ с максимальной частотой обновления 90 Гц, чипом Helio G88, 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Емкость батарейки составила 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и в комплект поставки входит адаптер мощностью 22,5 Вт. Помимо 50 Мп сенсора в основной камере применяются датчики 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: weibo