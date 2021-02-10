Слили характеристики Google Pixel 5a

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Google Pixel 5a предложит двойную камеру и чип Snapdragon 750G

В этом году Google предпримет очередную попытку выпустить передовые смартфоны на базе Android 12. Причем это будет касаться не только программной составляющей устройств серии Pixel 6, но и железа. Для тех же, кто хочет вариант поскромнее, но с хорошей камерой, предложат Google Pixel 5a, который дебютирует в августе нынешнего года.

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На днях издание Trak выложило материал, в котором рассказало о том, какие характеристики получит Google Pixel 5a. Первое, на что стоит обратить внимание, так это аппаратная платформа. Источник заявляет, что в основе смартфона будет лежать чип Snapdragon 750G, тогда как ранее поговаривали об установке Snapdragon 765G.

Заявлено также, что Pixel 5a удостоится 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной UFS 2.1, аккумуляторной батареи емкостью 3840 мАч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт. Дисплей должен быть диагональю 6,2 дюйма и разрешением FullHD, а матрица будет OLED.

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Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 12. Корпус должен быть из пластика габаритами 156,2х73,2х8,8 мм и на тыльной его стороне предложат квадратный блок основной камеры с двумя датчиками изображения.

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Источник: trak