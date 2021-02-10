Камера Google Pixel 6 Pro хорошая, но не идеальная

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DxOMark оценил камеру Google Pixel 6 Pro

Было бы странным, если бы Google не выделила в лучшую сторону Pixel 6 Pro на фоне базовой версии серии. Вполне логично, что самым заметным отличием стала камера. Если Pixel 6 предлагает основной модуль и ультраширик, то у «прошки» еще есть 48 Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом.

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Все это должно было вывести Google Pixel 6 Pro в лидеры на рынке. Но ребята из DxOMark не дали этой модели статус лучшего камерофона, хотя и отметили ощутимый прогресс в деле создания качественных фоточек. По результатам теста они выставили Pixel 6 Pro средний бал 137 и выдали ему седьмую позицию в своем рейтинге.

В своем вердикте специалисты DxO отметили, что с точки зрения обработки фото Pixel 6 Pro является лучшим среди всех Android-устройств. В целом смартфон Google хорош, как в деле создания фото, так и видео. Но все же фоточки у него выходят лучше, чем ролики. Среди сильных сторон камеры специалисты отметили хорошую детализацию при ярком свете и в помещении, хорошую детализацию теней, быстрый и точный автофокус, эффективную стабилизацию видео, широкий динамический диапазон и хорошая экспозиция.

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В числе минусов Google Pixel 6 Pro они назвали шум при слабом освещении и в помещении, ошибки глубины и нестабильность цветов, шум на видео, ошибки в оценки глубины и при создании фото с эффектом боке, а также сбои в работе автофокуса при слабом освещении.

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Источник: dxomark