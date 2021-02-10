Samsung Galaxy Watch 5 Pro получит премиальные материалы корпуса

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В Galaxy Watch 5 Pro предложат титан и сапфир

Известный сетевой информатор @UniverseIce поделился более подробной информацией о Galaxy Watch 5 Pro, которые обещают стать не только лучшими смарт-часами Samsung на 2022 год, но и на рынке носимых устройств для Android. По слухам, «прошку» выпустят одновременно с Galaxy Watch 5, но ожидается, что Galaxy Watch 5 Pro появятся только в одном размере. Ранее «базовая» модель смарт-часов была замечена в базе данных одного из сертификационных ведомств с размерами корпуса от 44 и 46 мм.

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Согласно @UniverseIce, Galaxy Watch 5 Pro удостоятся титанового корпуса, в отличие от алюминия и нержавеющей стали, которые используются в Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic соответственно. Кстати, Apple уже предлагает титановую версию Watch Series 7 по цене от $799.

Информатор заявляет, что Samsung защитит Galaxy Watch 5 Pro сапфировым стеклом вслед за Apple Watch. Для справки, сапфировое стекло не так устойчиво к царапинам, как обещают маркетологи и это ранее доказал известный блогер JerryRigEverything. Тем не менее сапфировое стекло должно обеспечивать большую устойчивость к царапинам, чем Gorilla Glass DX, которым Samsung оснащает серию Galaxy Watch 4.

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Отдельно @UniverseIce отмечает, что у Galaxy Watch 5 Pro не предложит узких рамок. Вместо этого инсайдер утверждает, что рамки «даже немного шире». К сожалению, информатор не предоставил больше никаких дополнительных подробностей о Galaxy Watch 5 Pro.

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Источник: twitter