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Камера Xiaomi 12 Ultra получит продвинутый оптический стабилизатор

14.10.2021 194 1

Xiaomi 12 Ultra может предложить одну из лучших (если не лучшую) систему оптической стабилизации

Xiaomi одна из компаний, кто на всем протяжении своего становления создавала интересные устройства по соотношению цена/качество, которые продавали себя сами. Преданные фанаты прощали компании многое за низкий прайс. Но по мере того, как вес Xiaomi на рынке вырос, и она уверенно направилась покорять премиальный сегмент, попутно толкая цены на смартфоны вверх, требования к ним выросли. Зиждется и расти только за счет имени уже не получится.

 

Камера Xiaomi 12 Ultra получит продвинутый оптический стабилизатор – фото 1

 

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По факту спрос с флагманов Xiaomi возрос и необходимо соответствовать. Несмотря на статус топовых устройств, далеко не все модели компании предлагали систему оптической стабилизации изображения, а та что была не всегда была эффективной. Последние слухи говорят о том, что компания взялась за создание оптического стаба для серии Xiaomi 12. Речь идет о 5-осевой системе, аналоге той технологии, которую создает Oppo.

 

Ожидается, что производительность стабилизации от Xiaomi будет лучше, чем предлагает карданная стабилизация флагманов Vivo. При этом инженеры ходят стабилизировать как матрицу, так и объектив. Если задуманное будет воплощено в жизнь, то, скорее всего, новую систему стабилизации изображения предложат в Xiaomi 12 Ultra.

 

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Источник: twitter

Xiaomi 12 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.10.2021

Комментарии

Black Edition 0
Пусть спросят у Olympus,как делать 5ти осевую стабилизацию. Они её в своих фотиках сделали ещё 5-7 лет назад....
14.10.2021 17:51

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Камера Xiaomi 12 Ultra получит продвинутый оптический стабилизатор