Камера Xiaomi 12 Ultra сможет замедлять время

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Xiaomi 12 Ultra может предложить продвинутый режим Slow-mo

Xiaomi Mi 11 Ultra стал одним из лучших смартфонов по качеству съемки. Он получил три камеры, нет ни одной «лишней», только нужные модули: широкоугольный, основной и телеобъектив. Естественно, что Xiaomi 12 Ultra, который придет смену, не должен ударить в грязь лицом и по качеству съемки должен стать одним из лучших на рынке.

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Сейчас компания тестирует Xiaomi 12 с системой из трех датчиков, и все три одинакового разрешения — 50-мегапикселей. Помимо основного сверхширик и зум-перископ с 5-кратным оптическим зумом. Одной из фишек камеры может стать сверхзамедленная съемка с возможностью записи видео 1920 кадров в секунду. Сейчас компания только тестирует эту функцию и внедрять ее или нет, она будет принимать решение по результатам испытаний. Скорее всего, сама фича станет эксклюзивом Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi 12 Ultra должен предложить AMOLED-дисплей с частотой обновления не менее 120 Гц с технологией LTPO, позволяющей динамически изменять частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц исходя из того, какой контент демонстрируется на дисплее. В качестве аппаратной платформы предсказывают Snapdragon 898. В случае с Xiaomi 12 характеристики будут дублироваться за исключением камеры, где в качестве главного будет выступать сенсор на 200 Мп. Не сложно предположить, что это будет анонсированный сегодня датчик Samsung ISOCELL HP1.

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Источник: notebookcheck