Redmi 10 Prime будет отличаться больше от Redmi 10, чем предполагалось

51

Аккумулятор большей емкости и поддержка реверсивной зарядки — фишки Redmi 10 Prime

Xiaomi готовится представить в Индии Redmi 10 Prime. По всем предсказаниям и слухам выходило, что аппарат станет практически полной копией Redmi 10. Разве что модуль NFC в Prime-версии посчитали прихотью и вещью бесполезной в Индии. Но оказалось, что отличий будет больше.

Читать также: Xiaomi CC 11: официальные изображения и характеристики уже в TENAA ﻿

Сегодня компания опубликовала тизеры, которые раскрыли еще ряд любопытных деталей. В частности, один из плакатов указывает на то, что Redmi 10 Prime получит аккумулятор повышенной емкости — 6000 мАч. Тогда как у «обычного» Redmi 10 он составляет 5000 мАч. Еще одной фишкой новинка станет поддержка обратной зарядки.

Все прочие характеристики должны включать в себя дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, основную камеру с главным модулем на 50-мегапикселей и фронталку на 8 Мп, батарейку на 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Читать также: Как отключить датчик приближения при звонке на Xiaomi ﻿

Руководить работой смартфона должна операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12. В качестве аппаратной платформы будет выступать чипсет Helio G88. Какие еще сюрпризы приготовили в Redmi 10 Prime, узнаем уже через два дня.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: twitter