Камера Xiaomi 12S Ultra: получите и распишитесь — монстр в мире камерофонов

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Инновации в деле мобильных камер

Очевидно, что Xiaomi 12S Ultra — это главный титульный флагман Xiaomi, который должен подтвердить амбиции компании на лидерство в нише смартфонов и превосходство над буржуями-капиталистами. Вряд ли кто-то будет спорить, что в этой модели есть все присущие настоящему флагману черты: топовое «железо», защита IP68, фирменный чип зарядки Surge G1, отличный звук от Harman Kardon, лучший на рынке дисплей, обилие функций и главный хай-тек — камера, которая получила дюймовый датчик и должна всех победить.









Как и в случае с XiaoMi 11 Ultra, ставку сделали на суперсистему камер 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп с поддержкой 5-кратного оптического зума. Если ширик и телевик нам знакомы по предшественнику, то основной датчик тут иной и он впервые используется в смартфоне. А еще «прикрутили» инновационную систему оптической стабилизации изображения и «приправили» все оптикой Leica.









Система камер Xiaomi 12S Ultra включает в себя:





основная: 50 Мп, Sony IMX989, 1 дюйм, 3,2 мкм (биннинг 4-в-1), 8Р, f/1.9, OIS, фазовый автофокус Octa-PD, фокусное расстояние 23 мм;

ультраширик: 48 Мп, Sony IMX586, 1/2", угол захвата 128 градусов, 7Р, f/2.2, 1,6 мкм (биннинг 4-в-1), возможность съемки макро, фокусное расстояние 13 мм, автофокус;

зум-перископ: 48 Мп, Sony IMX586, 1/2", f/4.1, 5Р, фокусное расстояние 120 мм, OIS, Zoom EIS.

Оптика Leica Summicron 1: 1.9-4.1/13-120 ASPH, 120-кратный цифровой зум, фирменный чип обработки изображений Surge P1, поддержка видеосъемки с Dolby Vision HDR (пионер среди Android), профессиональный режим съемки видео 8К, уникальная система стабилизации HyperOIS, откалиброванный Adobe 10-битный RAW, макросъемка и мощный ночной режим. Как в формате 4K, так и в формате FullHD 10-битное видео H265 записывается в формате HLG с использованием цветового пространства Rec.2020. По сравнению с 1080p, который предлагает 60fps при 55 Мбит/с и 30fps при 35 Мбит/с, 4K позволяет писать видео 30fps и 60fps на скорости до 80 Мбит/с.

Поверх круглого блока основной камеры Xiaomi 12S Ultra нанесено нанопокрытие для уменьшения бликов, разработанное совместно с Leica. От немецкой компании тут еще различные алгоритмы и режимы.

По задумке компании Xiaomi 12S Ultra тотально всех обыграл и станет лучшим камерофоном на рынке. В отличие от предшественника, компания в этот раз не стала отправлять ребятам из DxOMark новинку на тест заранее. По результатам презентации Xiaomi оставила послевкусие и интригу, признают ли эксперты Xiaomi 12S Ultra королем мобильной фотографии. Компания лишь напомнила, что XiaoMi 11 Ultra получил от ребят из известной лаборатории средний бал 143 и дала простор для предположений, сколько баллов заработает от DxOMark новинка.

На сегодняшний момент у Xiaomi 12S Ultra два главных конкурента: Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max. Посмотрим, кто выйдет победителем в прямом столкновении и постараемся раздобыть новенький флагман Xiaomi на обзор, чтобы сделать собственный вывод о нем.

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Источник: xiaomi