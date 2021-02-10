Названа новая дата выхода Samsung Galaxy S21 FE

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Скорее всего, Samsung Galaxy S21 FE дебютирует в октябре

В настоящее время предсказания по части выхода Samsung Galaxy S21 FE превратились в настоящий квест. Изначально ходили слухи, что флагман по просьбам фанатов выйдет в августе, потом заговорили о том, что он не появится и во всем повинен пресловутый дефицит чипов. Смартфон все же увидит свет и в качестве вероятной даты релиза называли 8 сентября. Теперь за предсказание даты выхода Galaxy S21 FE взялся известный блогер Джон Проссер.

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По его информации, прием предзаказов на смартфон стартует 20 октября, а продажи его начнутся 28 октября. Это говорит о том, что Galaxy S21 FE представят до 20 октября или дата релиза совпадет со временем старта приема предварительных заказов. Источник также указывает на то, что смартфон предложит четыре цвета: белый, серый, оливковый и лавандовый.

Galaxy S21 FE удостоится 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, расширить которую нельзя. Доступен смартфон будет в двух вариантах исполнения с Exynos 2100 или Snapdragon 888. В его активе будет 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 4370 мАч и тройная тыльная камера.

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Есть также слухи, что Samsung вынуждена была сократить план по выпуску Galaxy S21. Изначально речь шла о выпуске 15 млн единиц смартфона, но затем это количество уменьшили на 3 млн. Пришлось компании пересмотреть и годовой план выпуска устройств. Первоначально она рассчитывала отгрузить 290-300 млн смартфонов, но в итоге эта цифра сократилась до 260 млн.

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Источник: frontpagetech