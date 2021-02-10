Каток американских санкций против Китая никто останавливать не намерен

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Джо Баден продолжит дело Дональда Трампа, торговая война с Китаем может только разгореться с еще большей силой

Торговая война между США и Китаем — центральная тема медиа последних пару лет, ведь это напрямую зависит от того, в каком мире мы будем жить в будущем. Администрация бывшего Президента США сделала несколько важных выпадов, которые сделали невозможным прекращение войны в ближайшем будущем. Были все предпосылки говорить о том, что политика взяла верх над технологиями.

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Была надежда, что противостояние может завершиться с уходом Дональда Трампа, который проводил агрессивную и воинственную политику против Китая. Но все говорит о том, что Джо Байден станет «достойным» преемником Трампа. Пришло сообщение, что на этой неделе состоялась телефонная беседа Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином. Источники, которые осведомлены о теме беседы сообщили о том, что ни о каком примирении между сторонами речь не шла.

Наоборот, вновь избранный Президент США высказал недовольство позицией Китая по части суверенитета и самоопределения ряда регионов, включая Тайвань, Гонконг и Тибет. Поэтому они не собираются «зачехлять ружья», а наоборот, намерены ввести новые адресные санкции. США не будет отменять торговые пошлины и намерены и дальше следовать ограничениям, чтобы не допустить того, чтобы американские разработки и технологии попали в руки китайских военных. Отмена каких-либо тарифов и санкций возможно только после консультаций с союзниками.

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Противостояние США и Китая вредят бизнесу, есть все предпосылки, что ситуация может только ухудшиться в будущем. Похоже, что процесс запущен необратимый и у Америки нет желания зарыть топор войны.

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Источник: reuters