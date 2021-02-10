Конец Apple? Foxconn предлагает более высокую оплату труда работникам, занимающимся изготовлением телефонов Huawei

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Конкуренция гигантов

Foxconn Technology Group, ключевой поставщик для Apple, предлагает более высокие зарплаты работникам, занимающимся изготовлением телефонов Huawei Technologies на ее производственном подразделении в Шэньчжэне, Южный Китай. Это было обнаружено из-за объявления о трудоустройстве и информации, предоставленной агентствами по трудоустройству.

В подразделении Foxconn FIH, специализирующемся на производстве смартфонов Huawei и работающего под эгидой Foxconn International Holdings, новым работникам на заводе в районе Лонхуа в Шэньчжэне предлагают почасовую оплату труда в размере 26 юаней (примерно 3,60 долларов США). Эта ставка значительно выше, чем почасовая оплата в 21 юань, которую предлагают сотрудникам встроенной бизнес-группы цифровых продуктов Foxconn (iDPBG), ответственной за производство iPhone.

Подразделение FIH становится все более жизненно важным игроком в производственной экосистеме Huawei и других компаний-производителей смартфонов, главным образом сосредотачиваясь на производственных требованиях Huawei. Работников, набранных подразделением FIH, распределяют в разные команды на основе текущего спроса со значительной вероятностью привлечения к производству телефонов Huawei.

Этот шаг Foxconn произошел в разгар жесткой производственной конкуренции между Apple и Huawei, недавно выпустившими новые смартфоны 5G на крупнейшем в мире рынке смартфонов, Китае. С глобальным толчком к технологии 5G и увеличением спроса на совместимые смартфоны оба технических гиганта соперничают, чтобы захватить большую долю этого прибыльного рынка.

В прошлом работники Foxconn могли получать значительные бонусы и более высокие ежемесячные доходы, особенно во время пиковых сезонов производства. Однако, согласно внутреннему источнику в компании Foxconn, предоставляющей трудовые услуги, в этом году бонусы могут возрасти лишь примерно на 1000 юаней (примерно 137 долларов США) из-за сокращения заказов и меньшей потребности в работниках.

Стоит отметить, что Apple активно диверсифицирует свою цепь поставок, чтобы снизить зависимость от одного производителя и смягчить риски, связанные с геополитическим напряжением. Эта диверсификация привела к пересмотру структуры оплаты труда в Foxconn, которая остается жизненно важным партнером Apple, но также расширяет свою работу для других известных технологических компаний, таких как Huawei.

Решение Foxconn предложить более высокую зарплату рабочим, производящим телефоны Huawei по сравнению с iPhone, подчеркивает конкурентный ландшафт индустрии технологического производства и изменяющуюся динамику цепочек поставок в ответ на требования рынка и геополитические соображения. Поскольку Apple и Huawei продолжают бороться за доминирование на рынке смартфонов 5G, такая разница в оплате труда может иметь значительные последствия для рабочей силы и отрасли в целом.

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Источник: gizmochina