Клоны Redmi Note 13 Pro: смартфоны Note 13R Pro, POCO X6 5G и POCO X6 Pro 5G нашли в ПО Mi Code и базе GSMA IMEI

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Три варианта Redmi Note 13 Pro

Не прошло и дня с презентации семейства Redmi Note 13, а у Mi Code уже нашли еще одного, неанонсированного его представителя – Redmi Note 13R Pro. Также в базе данных GSMA IMEI найдены POCO X6 5G и POCO X6 Pro 5G.



Redmi Note 13R Pro



Смартфон Note 13R Pro имеет номера моделей 2311FRAFDC и 2312FRAFDI. Mi Code подтверждает, что Redmi Note 13R Pro имеет кодовое название gold_a, похожее на код﻿ Note 13 5G – это говорит о родстве смартфонов. Самое заметное отличие: камера 64 МП, в то время как Redmi Note 13 5G имеет сенсор 108 МП.



Похоже, более дешевый Redmi Note 13R Pro будет доступен только в Китае и Индии, его представят в ноябре.



POCO X6 5G



Номера моделей POCO X6 5G – 2312DRAF3G и 312DRAF3I. 2312 в начале номера модели означает, что устройство может быть выпущено в декабре 2023 года. Смартфон будет доступен пользователям как на мировом рынке, так и в Индии.



POCO X6 5G и Redmi Note 13 5G получат схожие характеристики. Интересно отметить, что Redmi Note 13 5G имеет кодовое название gold, а POCO X6 5G называется iron_p. Оба устройства будут использовать Dimensity 6080. POCO X6 5G имеет сенсор камеры на 64 МП, что роднит его с Note 13R Pro.

POCO X6 Pro 5G



POCO X6 Pro 5G тоже обнаружен в базе данных IMEI GSMA. Вероятнее всего, он будет ребрендингом Redmi Note 13 Pro 5G. Номер модели POCO X6 Pro 5G – 23122PCD1G, он тоже выйдет в декабре. Redmi Note 13 Pro 5G имеет кодовое название granet, а POCO X6 Pro 5G называется garnetp. Похоже, что оба телефона работают на процессоре Snapdragon 7s Gen 2.



Если параметры двух смартфонов не будут отличаться, это означает, что POCO X6 Pro 5G будет иметь датчик камеры HP3 на 200 МП и сможет делать качественные фото.



Источник: Xiaomiui