Google Pixel 5 и 4a 5G появились в списках магазинов Европы: теперь мы знаем ценник и дату выхода

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Благодаря появлению новинок от Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G в магазинах Европы мы, наконец, можем узнать ценник на эти смартфоны.

Нам остается ждать чуть больше недели до официальной презентации нового поколения Pixel-фона: Google представит Pixel 5 и 5G-версию Pixel 4a 30 сентября. Естественно, чем ближе презентация, тем больше информации о новинках появляется в Сети. Сегодня же мы узнали, возможно, самое интересное про ожидаемые аппараты – их цены.

Новая порция информации была найдена благодаря сливу списков продукции нескольких европейских розничных магазинах. В списках обнаружился ожидаемый ценник на смартфоны, варианты расцветок, размеры хранилища и возможная дата выхода. Например, по данным розничной сети Великобритании BT, смартфоны выйдут 15 октября.

Ценовая политика следующая: Pixel 4a 5G оценили в 499 фунтов стерлингов за модификацию с объемом памяти 128 ГБ, в то время как Pixel 5 будет стоить 615 фунтов стерлингов. Первый будет продаваться в белом и черном цвете, в то время как «топовый» аппарат будет красоваться черной и зеленой расцветками. Судя по спискам, ни одно из устройств не будет предлагать версию с 64 Гб памяти.

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В континентальной Европе ценник на Pixel 4a 5G будет стартовать с отметки €499, а Pixel 5 будет продаваться по цене €629.

В любом случае, до официальной презентации осталось ждать совсем немного, так что долго думать о ценах не придется.

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Источник: SlashGear