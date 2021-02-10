Ключевые характеристики Redmi Note 10 подтверждены

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Фоточка Redmi Note 10 в упаковке демонстрирует основные преимущества новинки

Каждый год Xiaomi выпускает новые смартфоны в линейке Redmi Note и миллионы фанатов компании с нетерпением ждут их, ведь это одни из лучших на рынке устройств по соотношению цена и качество. Не станет исключением и год нынешний. Точная дата презентации Redmi Note 10 уже известна — 4 марта. Естественно, что в среде инсайдеров считается дурным тоном не сопровождать предстоящий анонс новинок утечками и сливами.

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Ожидаемо, что эта участь не обошла стороной и семейство Redmi Note 10. Последние дни богаты на публикации изображений новинок, а также начали активно звучать прогнозы в части цены на них. Не обделили нас и на снимки, где Redmi Note 10 позирует вживую. Подоспела очередная фоточка, где демонстрируется лицевая панель смартфона, на которую нанесена транспортировочная пленка с его характеристиками.

Информация на ней подтверждает, что аппаратной основой Redmi Note 10 станет Snapdragon 678, а на передней панели установят AMOLED-экран и его диагональ составит 6,43 дюйма. Питать смартфон станет аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Основная камера четверная и главный сенсор на 48-мегапикселей, обещают ультраширик и макромодуль, а также два динамика. Ожидается, что ценник на Redmi Note 10 в версии 6/64 Гб составит $217.

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Источник: xiaomiui