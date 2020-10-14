Когда Android 11 доберется до OnePlus 7, OnePlus 7T, OnePlus 6 и других устройств компании

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Не в этом году. Обновление целого ряда смартфонов OnePlus запланировано на 2021 год

Владельцы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro оказались в числе тех, кто первыми получили Android 11. С одиннадцатой итерацией зеленого робота «из коробки» будет поставляться OnePlus 8T, анонс которого состоится сегодня. А вот всем остальным повезет чуть меньше.

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На своем официальном форуме компания подтвердила свои планы обновить до Android 11 такие модели как OnePlus 7/7 Pro, OnePlus 7T/7T Pro, OnePlus 6/6T и OnePlus Nord. Точных сроков выхода обновлений компания называть не стала, но один из модераторов страницы поддержки заявил о том, что к вопросу обновления прошлогодних устройств компания вернется в следующем году.

Напомним, что Android 11 на устройства OnePlus придет вместе с фирменной оболочкой OxygenOS 11. В числе новшеств программного обеспечения стоит отметить переработанный интерфейс, новый игровой инструмент Game Space, функцию Always-on Display, переработанный Zen Mode и обновленный темный режим.

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Те, кто уже успел опробовать OxygenOS 11 отмечают, что фирменная оболочка немного утратила собственную идентичность. Ряд визуальных изменений разработчики позаимствовали у EMUI от Huawei и у One UI от Samsung.

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Источник: oneplus