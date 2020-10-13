Смартфоны OnePlus: история от «убивец флагманов» до полновесных флагманов

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Эволюция смартфонов OnePlus

В конце 2013 года стены Oppo покинули два сотрудника и основали свой стартап по производству смартфонов. Новый бренд получил название OnePlus, и его родителями стали Карл Пей и Пит Лау. Их идея заключалась в том, чтобы создавать мобильные устройства, которые бы отвечали требованиям и чаяниям как можно большей армии пользователей: отличный дизайн, достойные характеристики, хорошее программное обеспечение и справедливая цена. Амбициозный стартап решил бросить вызов всем этим грандам, которые бессовестно наживаются на простых потребителях, устанавливая запредельно высокие ценники.

И стоит сказать, что с точки зрения маркетинга и пиара все было разыграно идеально. Если в начале 2014 года мало кто слышал об OnePlus, то к концу года об этом бренде не говорил только ленивый. Этому поспособствовало сарафанное радио, а также грамотно выстроенная стратегия. Компания сделала ставку на эксклюзивность, когда приобрести новинку могли только избранные по приглашению. А также она выбрала четкое позиционирование для своего первенца, предложив мобильник по минимальной цене, но без компромиссов по качеству исполнения и производительности.

В итоге бренд «выстрелил» и за прошедшие шесть лет он прошел путь от выскочки и производителя «убийц флагманов» до игрока с премиальными продуктами, с которым нужно считаться. Маркетинговый эксперимент BBK Corporation оказался очень успешным и удачным. И в этой статье мы расскажем историю всех значимых продуктов компании.

OnePlus One





Этот смартфон вышел летом 2014 года и стал хитом. У него не было типичных флагманских фишек вроде защиты от воды, дактилоскопического датчика и отличных камер. Но за ту цену, которую запросили за него, упрекнуть компанию за отсутствие этих наворотов язык мало у кого поворачивался. В целом OnePlus One был типичным флагманом для своего времени, но при этом имел ряд отличительных черт, выделявших его на фоне прочей братии.

А еще компания сделала ставку на покупку смартфона по приглашениям, вызвав этим нешуточный ажиотаж. Ведь, как известно, «запретный плод сладок» и человеку всегда хочется того, что он не может легко заполучить. Сколько в итоге было продано OnePlus One, достоверно неизвестно. Компания лишь ограничилась упоминанием, что до конца 2014 года смартфон разошелся тиражом в более чем миллион единиц. И это при условии, что сама OnePlus рассчитывала продать всего 50 тысяч смартфонов:

Интересные факты о OnePlus One

смартфон работал под управлением Android 4.4.2 KitKat, а его последним обновлением стал Android 5.1.1 Lollipop;

поставлялся он с оболочкой Cyanogen OS, но из-за разногласий с ее разработчиками, OnePlus отказалась от этого интерфейса и взялась за создание фирменной прошивки. Так на свет появились HydrogenOS и OxygenOS;

был только один день, когда OnePlus One поступил в свободную продажу без приглашений — Черная пятница, 28 ноября 2014;

провели провокационную маркетинговую компанию «Smash the Past», или «Разбей прошлое». Пользователь мог приобрести смартфон всего за $1, но при одном условии — разбить флагман того времени, например, Samsung Galaxy Note 3;

почти наверняка к созданию первенца приложила руку Oppo, но сама OnePlus отрицает «кровные узы» с Oppo и всячески преуменьшает ее значение в становлении и развитии бренда;

стоил OnePlus One всего $299.

OnePlus Two (OnePlus 2)





Второе поколение вышло спустя год и тогда всех интересовал один вопрос: сможет ли компания повторить успех? Но второй «блин вышел комом», и до сих пор эта модель считается одной из самых неудачных в истории OnePlus. Новинка стала лишь чуть обновленной версией предшественника и не предложила каких-то ярких черт. Но OnePlus 2 был весьма хорош за свои деньги и неплохо продавался. Первое время компания не могла справиться с лавиной заказов и ей пришлось даже извиняться за неспособность удовлетворить спрос. Всего за месяц с момента старта продаж количество предзаказов перевалило за отметку 2 млн.

Интересные факты о OnePlus 2

в продажу смартфон пришел с Android 5.1.1 Lollipop, а его последним официальным обновлением стал Android 6.0.1 Marshmallow;

не было чипа NFC;

компания не сдержала слово обновить аппарат до Android 7 Nougat;

это был первый смартфон компании с ползунком переключения режимов. Отныне это фирменная черта устройств компании;

предложили съемные тыльные панельки StyleSwap (бамбук, розовое дерево, кевлар и черное дерево);

оценили его в $329.

OnePlus Х как эксперимент





В октябре 2015 года компания решила попробовать свои силы в среднем сегменте и OnePlus X стал первым не флагманским устройством компании. По сути это была еще одна вариация на тему OnePlus One, но при этом за него запросили всего на $70 меньше (топовая керамическая версия), чем стоило второе поколение. Смартфон не зашел и у него было предостаточно недостатков, которые в итоге заставили компанию на время оставить идею создания доступных устройств и сфокусироваться исключительно на флагманах.

Интересные факты о OnePlus X

OnePlus X вышел с Android 5.1.1 Lollipop, а его последним официальным обновлением стала Android 6.0.1 Marshmallow;

изначально смартфон распространялся по приглашению, но спустя пару месяцев поступил в свободную продажу. Причина — низкий спрос и слабые продажи;

вышло 10 тысяч единиц OnePlus X в керамическом корпусе по цене $399;

ценник на обычную версию смартфона составлял $249.

OnePlus 3





По сути, эта модель стала вторым этапом удачного эксперимента по созданию «убийцы флагманов». Уже приличная армия фанатов очень тепло восприняла новинку, и компания вновь смогла удержать цену в низком пределе. Снизить себестоимость помогли низкие траты на рекламу и маркетинг, логистику и дистрибуцию в привычном понимании, а также компания работала «с колес» без затаривания складских запасов.

При создании OnePlus 3 дизайнеры компании вдохновились образами HTC One M7 и One M8, предложив стильный металлический корпус. А еще он стал работой над ошибкой, когда компания улучшила работу сканера отпечатков пальцев и вернула NFC. Единственное спорное место — меньшей емкости аккумулятор, чем у OnePlus 2 — 3000 мАч против 3300 мАч.

Интересные факты о OnePlus 3

OnePlus 3 вышел с Android 6.0.1 Marshmallow, а его последним официальным обновлением стал Android 9 Pie. Это означает, что смартфон получил три крупных обновления до актуальной версии зеленого робота, а это редкость в наши дни;

в этой модели дебютировала проприетарная технология быстрой зарядки Dash Charge, которая по своей сути является аналогом Oppo VOOC;

в случае с OnePlus 3 компания была уличена в накручивании баллов в синтетических тестах. Ей пришлось принести извинения;

OnePlus 3 был легче предшественника и все благодаря меньшей емкости батарейки;

стоил флагман от $399.

OnePlus 3T





Впервые компания прибегла к стратегии двух анонсов флагманов в год. Это был очередной шаг к совершенству, но достаточно робкий и со скучными обновлениями. Он появился всего спустя полгода после выхода OnePlus 3 и фактически обнулил его. В его основе лежал Snapdragon 821, который пришел на смену не очень удачному Snapdragon 820. А еще чуть улучшили камеру, предложили 128 Гб флеш-памяти и добавили миллиампер в батарею.

Несмотря на все улучшения, поклонники, успевшие прикупить OnePlus 3, остались недовольны выходом еще одного флагмана. Ведь они посчитали себя обманутыми, их «заставили» довольствоваться вариантом проще или же вынуждали вновь тратиться на покупку улучшенной версии. Но несмотря на все перипетии, OnePlus 3T стал одним из лучших смартфонов 2016 года.

Интересные факты о OnePlus 3T

OnePlus 3T дебютировал с Android 6.0.1 Marshmallow, а его последним официальным обновлением стал Android 9 Pie;

продажи смартфона стартовали сразу после анонса;

аппарат получил новую расцветку Gunmetal, который отличался от оттенка Graphite в OnePlus 3;

OnePlus 3T пропустил обновление до Android 8.1 Oreo, а на смену «восьмерки» пришел Android 9.0 Pie;

цена на смартфон стартовала с отметки $439.

OnePlus 5





Будучи суеверной, компания пропустила цифру 4 (в китайском языке цифра 4 очень похожа на слово «смерть») и выпустила OnePlus 5. И именно этот смартфон отошел от прозвища «убийцы флагманов» и компания решила позиционировать его как полноценный флагман. Он получил практически максимальные для своего класса характеристики и сдвоенную основную камеру. Тогда же компания заявила, что создавать камеру ей помогали эксперты лаборатории DxOMark. В итоге лучшим камерофоном аппарат не стал, но качество фоточек удалось подтянуть.

А еще OnePlus 5 запомнился тем, что компания слукавила со значением оптического зума. Во время презентации она заявила поддержку 2-кратного зума без потерь, но по факту его значение составило 1,6х, а оставшиеся 0,4х подтянули программно. И этот трюк вызвал бурю негодования со стороны фанатов. А еще у смартфона был спорный дизайн а-ля iPhone 7, и пользователи были недовольны отсутствием защиты от воды.

Но все же одной из главных проблем новинки тогда назвали цену. Нашлось немало тех, кто обрушился на OnePlus с критикой за «предательство идеалов» предлагать справедливую цену.

Интересные факты о OnePlus 5

пришел на рынок он с Android 7.1.1 Nougat и последним крупным обновлением стал Android 10;

емкость аккумулятора по сравнению с OnePlus 3T урезали на 100 мАч. Не критично, но все же даунгрейд;

была проблема с дисплеем, получившая название «эффект прокрутки желе». Причина — конструктивная, экран перевернули «вверх ногами»;

первый смартфон компании с 8 Гб оперативки;

вновь ловили производителя за накручивание показателей в синтетических тестах;

стоил смартфон от $479.

OnePlus 5T





Через пять месяцев с момента выхода номерного флагмана, компания выпустила его обновленный вариант OnePlus 5T. Особых изменений по начинке не произошло, а вот в плане дизайна были внесены коррективы. Впервые это был «безрамочный» мобильник, где дисплей предлагал тонкие кромки по периметру. Сканер отпечатков пальцев сменил фасад на тыльную панель. По «железу» это был все тот же OnePlus 5 с тем же чипом, объемом памяти и аналогичным аккумулятором. И даже цена осталась прежней.

Интересные факты о OnePlus 5T

OnePlus 5T был запущен с Android 7.1.1 Nougat, а его последним официальным обновлением стал Android 10;

впервые в этой модели предложили функцию разблокировки по лицу Face Unlock;

вышла специальная версия OnePlus 5T Star Wars по мотивам саги «Звездные войны: Эпизод 8 — Последние джедаи»;

базовую версию с 6/64 Гб памяти оценили в $479.

OnePlus 6





Презентацию этого флагмана компания устроила в мае 2018 года в Лондоне. И уже тогда она четко дала понять, что она занялась выпуском флагманов, а не «убийц флагманов». Уже в традиционной манере смартфон оснастили актуальной платформой от Qualcomm, дали до 8 Гб оперативки и до 256 Гб постоянной памяти, а еще установили Optic AMOLED-дисплей с «монобровью» на манер iPhone X. В основной и фронтальной камере появилась стабилизация, но при этом в смартфоне вновь не было каких-то уникальных «прибамбасов». Но это не помешало OnePlus только за один месяц продать 1 млн единиц этой модели.

Интересные факты о OnePlus 6

OnePlus 6 дебютировал с Android 8.1 Oreo, а его последним официальным обновлением станет Android 11 с оболочкой OxygenOS 11;

впервые мобильник компании получил стеклянную тыльную панель;

это первый смартфон компании, ставший участником программы бета-тестирования новой версии зеленого робота, что позволило ему в числе первых обновиться до Android 9.0 Pie;

вышла специальная версия OnePlus 6 Avengers Limited Edition с логотипом Marvel и стилизированными аксессуарами;

ценник вновь подрос и в младшей версии флагман стоил $529.

OnePlus 6T

Смартфон стал знаковым для компании, поскольку именно с ним она смогла официально выйти на рынок США. Это было большим успехом для китайской компании, которая теперь встала в один ряд с А-брендами на мировом рынке. И OnePlus удалось добиться того, что не получилось у Huawei, чьи планы по выходу на американский рынок сорвались в 2018 году в последний момент и к этому был причастен Белый дом.

В OnePlus 6T компания попыталась улучшить камеру и встроила сканер отпечатков пальцев в дисплей, но в тоже время, следуя моде отказалась от 3,5 мм разъема для наушников.

Интересные факты о OnePlus 6T

OnePlus 6T дебютировал с Android 8.1 Oreo, а его последним официальным обновлением станет Android 11 с оболочкой OxygenOS 11;

до начала 2019 года это был единственный смартфон с дисплейным сканером отпечатков пальцев, который был доступен в торговых точках американских сотовых операторов;

вышла специальная версия OnePlus 6T McLaren Edition в черно-оранжевой цветовой гамме;

ценник на смартфон в сравнении с OnePlus 6 вырос на $20, но при этом базовая версия предлагала вдвое больший объем постоянной памяти, поэтому объективно стоимость не изменилась. Стартовая цена составила $549 за версию 6/128 Гб.

OnePlus 7/7Pro





Впервые производитель решился на выпуск сразу двух флагманов, где, пожалуй, только «прошка» стала удачной компиляцией всех идей на рынке. Она была первым устройством с Fluid AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1440p, а в качестве внутреннего накопителя применили UFS 3.0. Вместо выреза или «дырки» под фронталку пошли по пути установки выдвижного модуля. Предложили в Pro-версии и тройную камеру, которая получила высокий балл от экспертов DxOMark

Поэтому заслуженного OnePlus 7T Pro стал по-настоящему флагманским устройством компания, тогда как OnePlus 7 стал на ступеньку ниже и во многом повторял OnePlus 6T.

Интересные факты о OnePlus 7/7 Pro

дебютировали смартфоны с Android 9.0 Pie, до конца нынешнего года они получат Android 11 и в 2021 году — Android 12;

OnePlus 7 был доступен в красном цвете;

OnePlus 7 Pro получил до 12 Гб оперативной памяти, 2К-экран и быструю 30-ваттную зарядку;

ресурс работы выдвижной фронталки был заявлен в 300 тысяч циклов подъема/опускания;

OnePlus 7 Pro не получил официальный IP класс защиты, но обладал некоторой степенью водонепроницаемости;

за OnePlus 7 просили от $596, а OnePlus 7 Pro — $669.

OnePlus 7T/7T Pro

Уже по традиции через полгода компания переосмыслила свои титульные флагманы и представила их улучшенные версии с буквой «Т». OnePlus 7T преобразился внешне, три датчика основной камеры теперь объединили в круглом блоке и корпус получил новый синий цвет. OnePlus 7T Pro не стал большим шагом вперед и за исключением мелких деталей вроде замены Snapdragon 855 на Snapdragon 855+, а также небольшого увеличения емкости батарейки — это был все тот же OnePlus 7 Pro.

Интересные факты о OnePlus 7T/7T Pro

смартфоны получили Android 10 с OxygenOS 10 «из коробки» и, возможно, впоследствии будут обновлены до Android 13;

камера OnePlus 7T Pro способна писать сверхзамедленное видео в формате 720р со скоростью 960fps;

OnePlus 7T Pro был признан смартфоном года ассоциацией операторов GMS;

OnePlus 7T стоил $599 за версию 8/128 Гб, а OnePlus 7T Pro — $866 за модификацию 8/256 Гб.

OnePlus 8/8 Pro

В апреле 2020 года состоялась премьера OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Главным флагманским устройством компании стала Pro-версия и с таким статусом она останется вплоть до выхода OnePlus 9. И в этот раз компания выкатила премиальные устройства с соответствующими их статусу ценниками, заставив самых больших оптимистов расстаться с иллюзиями, что компания выпускает «убийц флагманов».

OnePlus 8 стал обычным смартфоном нынешнего сезона, без каких-либо цепляющих черт. Но это не помешало компании увеличить ценник на $100 по сравнению с предшественником. А вот OnePlus 8 Pro стал очередным шагом вперед и смартфон предложил беспроводную зарядку, долгожданную защиту от влаги IP68 и фотохромный модуль в основной камере, который мог просвечивать некоторые предметы.

Интересные факты о OnePlus 8/8 Pro

вышли смартфоны с Android 10 и последним их крупным обновлением должен стать Android 13;

для американского сотового оператора Verizon компания приготовила специальную версию OnePlus 8 с классом защиты IP68;

как и все флагманы компании устройства лишены поддержки карт microSD;

владельцы OnePlus 8 Pro жаловались на дефект с зеленым экраном;

компания вынуждена была отключить в Pro-версии фотохромный фильтр из-за проблем с конфиденциальностью. Впоследствии его активировали, но «рентгеновское зрение» он утратил;

цена на OnePlus 8 стартовала с отметки $699, а за OnePlus 8 Pro — $899.

OnePlus Nord





После продолжительного перерыва компания вернулась к идее выпуска среднеценового смартфона. Но в отличие от OnePlus X, новинка не эксперимент и не разовая акция. Компания пообещала, что Nord — новая линейка более доступных устройств компании, которая будет развиваться и расти. Уже в октябре 2020 должны представить OnePlus N10 5G и OnePlus N100, которые будут отличаться, прежде всего, аппаратными платформами.

Главные факты о OnePlus Nord

получил Android 10 «из коробки», претендент на обновления вплоть до Android 13;

первый смартфон компании с двойной селфи-камерой;

от флагманов тут 90-Гц дисплей и быстрая зарядка на 30 Вт;

получил чип Snapdragon 765G и не доступен на рынке США;

ценник за версию 8/128 Гб составил 399 евро или $471.

Уже завтра история моделей OnePlus получит свое продолжение. Компания представит OnePlus 8T, а на 26 октября она запланировала анонс недорогих OnePlus Nord N10 5G и OnePlus Nord N100.

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