Когда анонс Redmi Note 12? Спойлер: не так и далеко он

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Серия Redmi Note 12 может выйти во втором квартале 2022 года

В октябре Xiaomi представила в Китае серию Redmi Note 11, которой только предстоит выйти на глобальный рынок. Начало положено вчера выходом Redmi Note 11T в Индии. Новинки еще не добрались до европейского рынка и произойдет это в первом квартале следующего года. Но компания уже готовит к анонсу линейку Redmi Note 12, которая может дебютировать спустя полгода после выхода предшественников.

Как сообщил один из сетевых информаторов, компания зачастила с анонсами новинок и семейство Redmi Note 12 могут представить в Китае уже во втором квартале следующего года. Если прогноз сбудется, то это означает, что компания явно ускорилась с выходом новинок и переходит на полугодичный цикл обновления устройств серии Redmi Note.

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О том, какими будут устройства серии Redmi Note 12 еще рано говорить. До релиза еще очень много времени и компания только работает над прототипами. Самой очевидной причиной того, почему компания частит с анонсом новинок, является то, что Xiaomi стремится как можно выше взобраться в рейтинге крупнейших производителей. А для этого ей нужны высокие продажи и их могут толкать вверх новинки. Но есть серьезные опасения, что в погоне за штуками компания может растерять качество. Проблемы с фирменной оболочкой MIUI наглядно демонстрируют пагубность конвейера.

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Источник: twitter