Где купить дешевле?

MIUI 13 тестируют на Xiaomi 12 и новую оболочку получат Xiaomi 12X и Redmi K50

29.11.2021 559 0

В следующем месяце состоится премьера Xiaomi 12. Одновременно с анонсом флагмана компания представит компактный Xiaomi 12X и новую версию фирменной оболочкой MIUI 13. Сейчас интерфейс тестируют на Xiaomi 12 и первые результаты положительные.

 

Читать также: Xiaomi 12 и Xiaomi 12X: все, что известно о смартфонах  ﻿

 

Ожидается, что выйдет смартфон с предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе Android 11, а уже позже получит обновление до Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Хотя есть и те, кто считает, что Xiaomi 12 получит MIUI 13, но на основе Android 11. Также есть предположение, что Xiaomi 12X и Redmi K50 получат MIUI 13, но базироваться оболочка будет на Android 11, а позже они обновятся до Android 12.

 

MIUI 13 тестируют на Xiaomi 12 и новую оболочку получат Xiaomi 12X и Redmi K50 – фото 1

 

Напомним, что Xiaomi 12 будет построен на Snapdragon 8 Gen1, предложит изогнутую с четырех сторон AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт, тройную тыльную камеру с главным датчиком на 50-мегапикселей. Что касается Xiaomi 12X и Redmi K50 то они могут получить Snapdragon 870+, анонс которого только ожидается.

 

Читать также: Делаем ставки: новая дата презентации Xiaomi 12

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

 

Источник: gizmochina

MIUI 13 Xiaomi 12 Xiaomi 12X Redmi K50
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.11.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
MIUI 13 тестируют на Xiaomi 12 и новую оболочку получат Xiaomi 12X и Redmi K50