MIUI 13 тестируют на Xiaomi 12 и новую оболочку получат Xiaomi 12X и Redmi K50

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В следующем месяце состоится премьера Xiaomi 12. Одновременно с анонсом флагмана компания представит компактный Xiaomi 12X и новую версию фирменной оболочкой MIUI 13. Сейчас интерфейс тестируют на Xiaomi 12 и первые результаты положительные.

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Ожидается, что выйдет смартфон с предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе Android 11, а уже позже получит обновление до Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Хотя есть и те, кто считает, что Xiaomi 12 получит MIUI 13, но на основе Android 11. Также есть предположение, что Xiaomi 12X и Redmi K50 получат MIUI 13, но базироваться оболочка будет на Android 11, а позже они обновятся до Android 12.

Напомним, что Xiaomi 12 будет построен на Snapdragon 8 Gen1, предложит изогнутую с четырех сторон AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт, тройную тыльную камеру с главным датчиком на 50-мегапикселей. Что касается Xiaomi 12X и Redmi K50 то они могут получить Snapdragon 870+, анонс которого только ожидается.

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Источник: gizmochina