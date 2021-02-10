Когда выйдет iPhone 14. Названа ориентировочная дата презентации

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Ничего не должно помешать устроить анонс в сентябре

О iPhone 14 известно довольно многое и, скорее всего, в этом году релиз новых айфонов состоится в срок, то есть в сентябре. И это несмотря на карантинные ограничения, которые были введены на ряде китайских фабрик, занимающихся сборкой устройств. Об этом свидетельствуют прогнозы различных независимых источников и свой первый прогноз в части даты выхода iPhone 14 дало издание iDropnews.

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Источник уверяет, что премьера iPhone 14 состоится 13 сентября. Вернется ли компания к офлайн формату мероприятия или по-прежнему будет устраивать его онлайн, сведений нет. Зато утверждается, что во время презентации основной акцент будет сделан на отличиях между базовыми версиями (iPhone 14 и iPhone 14 Max) и «прошками» (iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max).

Ожидается, что «обычные» версии получат традиционную монобровь, а iPhone 14 Pro и 14 Pro Max предложат выемку в экране нового типа и будут несколько больше, чем их предшественники. iPhone 14 и iPhone 14 Max будут построены на базе прошлогоднего чипа Apple A15 Bionic, а «прошки» получат новейший процессор A16.

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Известно, что старшие модели точно получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц и тройную тыльную камеру, где в качестве главного должны предложить датчик на 48-мегапикселей.

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Источник: iDropnews