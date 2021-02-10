Компактный Sony Xperia Ace 2 будет бюджетным устройством по железу

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В основу Sony Xperia Ace 2 ляжет чип Snapdragon 690

В наши дни ниша компактных смартфонов ничтожно мала. Смартфоны с небольшим размером корпуса и, соответственно, дисплея, не особо охотно раскупают. Ранее по пути компактов шла компания Sony, когда выпускала серию Compact, но затем от нее отказалась. Судя по последней информации, японцы сделали паузу и готовятся выпустить новинки скромных размеров.

Одна из них будет именоваться Xperia Ace 2 и ее фишкой станет дисплей диагональю 5,5 дюйма с соотношением сторон 21:9. Смартфон получит 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и выделенную кнопку для запуска камеры. Его аппаратной платформой станет Snapdragon 690. Сообщается, что Xperia Ace 2 вряд ли доберется до Европы, а останется эксклюзивом для рынка Японии.

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Напомним, что последним компактным смартфоном в исполнении Sony стал Xperia XZ2 Compact. После этого компания оставила затею выпускать небольшие мобильники, сославшись на слабый спрос. Были те, кто посчитал, что выход iPhone 12 mini подстегнет выпуск компактных смартфонов. Но Android-производители напротив не горят желанием выпускать модели с небольшой диагональю экрана. Для многих такой шаг неоправданно дорог, и они не уверены, что спрос покроет все расходы на выпуск таких устройств.

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Источник: gizchina