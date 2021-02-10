Компания объяснила, почему OnePlus 10R и OnePlus Ace лишились фирменного рычага переключения режимов

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Объяснение довольно спорное и странное

Фирменный переключатель режимов уведомлений долгое время является одной из главных фишек и отличительных черт смартфонов OnePlus. Что странно, что в последнее время компания начала отказываться от этой фичи в своих доступных моделях. Более того, есть шанс, что Oppo лишит устройства «дочки» этой фишки и она появится в смартфонах другой «кровинушки» — Realme.

В этом году отход от «идеалов» стал еще более заметен, когда субфлагман OnePlus 10R лишили фирменного переключателя режимов. Простить такой шаг в бюджетных моделях можно было из соображений экономии, но вот его не установка в субфлагмане OnePlus 10R/Ace вызвала поток критики со стороны фанатов компании. Объяснить такой ход взялся президент китайского подразделения OnePlus Ли Цзе.

На своей странице в Weibo он опубликовал пост, где заявил, что отказ от фирменного переключателя отнюдь не попытка компании сэкономить. В случае с OnePlus 10R/Ace руководствовались желанием предложить баланс между рассеиванием тепла и качеством связи. По его словам, установка переключателя привела бы к дефициту пространства, так необходимого для того, чтобы улучшить работу антенн и системы жидкостного охлаждения.

Объяснения топ-менеджера OnePlus выглядят по меньшей мере странно и неубедительно на фоне жалоб обладателей OnePlus Ace на перегрев смартфона. По факту выходит, что эффективный отвод тепла не обеспечили и при этом лишили устройство фирменной фишки, которую как раз и «ампутировали» ради обеспечения нормального температурного режима. Уже стало модным, что производители все списывают на дефицит внутреннего пространства. При этом они умудряются делать корпуса тоньше и находить место для бесполезных датчиков в основной камере.

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Источник: weibo