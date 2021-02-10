OnePlus может утратить право эксклюзивности одной из фич

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Слияние с Oppo может обернуться для OnePlus еще большей утратой индивидуальности

Одна из отличительных черт смартфонов OnePlus — ползунок переключения звуковых режимов. Он появился в OnePlus 2 и с тех пор стал фирменным знаком большинства устройств компании. Ползунок позволяет быстро переключаться между обычным режимом, вибрацией и установить режим без звука. Это избавляет пользователя от необходимости лезть в настройки, чтобы установить звуковой профиль.

До сегодняшнего дня прочие компания не стали заимствовать эту фичу, но вскоре у OnePlus появится последователь. И вполне предсказуемо, что ею станет еще одна дочка Oppo — Realme. Сама информация пришла от одного из сетевых информаторов и еще нуждается в подтверждении. Но, если она подтвердится, то Oppo продолжает «прогинать под себя» OnePlus, планомерно разрушая ее самоидентификацию.

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Кто может стать первопроходцем у Realme с ползунком переключения звуковых режимов, не сообщается. Возможно, это будет аппарат среднего уровня и рычажок станет одной из маркетинговых фич для продвижения смартфона на рынке. Нам остается только наблюдать за развитием событий.

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Источник: androidauthority