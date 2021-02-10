Компания подтвердила главные характеристики Xiaomi Civi

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Вполне сбалансированный для своего класса смартфон

Завтра, 27 сентября состоится премьера серии Civi, которая будет ориентирована на молодежную аудиторию. Отсюда и акцент на дизайн, где сочетается тонкость и легкость вместе с приятной внешностью. Незадолго до презентации Xiaomi позволила профильным изданиям выложить фоточки с новинкой, а также раскрыла ряд ее характеристик.

Компания сообщила, что Xiaomi Civi будет заключен в корпус толщиной 6,98 мм и его вес составил 166 грамм. На передней панели установили 6,55-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Это 10-битная матрица с поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и миниатюрным подбородком, чья толщина составляет 2,55 мм.

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Построен Xiaomi Civi на базе Snapdragon 778G, предлагает аккумулятор емкостью 4500 мАч и фронтальную камеру на 32-мегапикселя. Инсайдеры же дополнили картину тем, что в активе смартфона будет 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, быстрая 55-ваттная зарядка, стереодинамики, порт USB Type-C, тройная камера с главным датчиком на 64 Мп и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

Работать Xiaomi Civi будет под управлением MIUI 12.5 на основе Android 11. А вот ценники могут оказаться выше, чем предсказывалось ранее. Так, за версию 8/128 Гб могут запросить $433, вариант с 8/256 Гб должны оценить в $479, и модификация с 12/256 Гб может стоить $526. Напомним, что ранее говорилось о ценниках $418, $464 и $510 соответственно. Уже завтра мы узнаем какие прогнозы в итоге сбудутся.

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Источник: telegram