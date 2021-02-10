Компания тизер анонс Redmi Note 11S

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До премьеры Redmi Note 11S рукой подать

Еще с прошлого года известно, что на глобальном рынке Xiaomi представит смартфон Redmi Note 11S. Первой страной, где он будет доступен станет Индия. Об этом стало известно благодаря тизеру, который компания выложила в сеть. Когда стоит ждать релиз, озвучено не было. Но с учетом того, что промо-кампания уже стартовала, затягивать с анонсом компания не станет, он вполне может пройти и в этом месяце.

Redmi Note 11S должен предложить 90-герцовый экран, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, до 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью до 128 Гб, MIUI 13 и основную камеру с тремя датчиками изображения 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2)+ 8 Мп (Sony IMX355) + 2 Мп. Фишкой новинки должна стать технология быстрой зарядки мощностью и она станет самым доступным решением с такой ультрабыстрой зарядкой.

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Ожидается, что в основе Redmi Note 11S будет лежать процессор от MediaTek и, предположительно, им станет Helio G96. Хотя ряд источников высказались в пользу присутствия чипа линейки Dimensity. Ждем официального объявления о дате анонса Redmi Note 11S, когда мы точно узнаем о том, каким он будет, включая прайс.

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Источник: mydrivers